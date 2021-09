Zij overleefden door toeval 9/11

Voor allebei was het een droom om te werken in het restaurant Windows on the World. Op de 106e en 107e verdieping van het World Trade Center werkten kelners en koks uit de hele wereld. Bankiers en immigranten, rijk en arm, ontmoetten elkaar in het iconische restaurant hoog boven Manhattan.

Dat Sekou Siby en Michael Lomonaco nu nog leven hangt van toeval aan elkaar. De een ruilde een dienst, de ander liet onder in het WTC zijn bril repareren, toen hij opeens het gebouw voelde trillen. Verslaggever Eelco Bosch van Rosenthal zocht ze op, en sprak ook met een advocaat die na de aanslagen van 9/11 moest bepalen hoeveel een mensenleven waard was.

In de video hieronder doen ze alle drie hun verhaal. Wat maakte Windows on the World zo bijzonder? Hoe gaan ze om met het verlies van hun collega's en vrienden? En: Hoe bepaal je wat een mensenleven waard is? Bekijk 'm hier: