Van basis bij Feyenoord en Oranje naar bijrol bij Ajax: 'Berghuis veel te bescheiden'

Steven Berghuis in het shirt van Ajax - AFP

Steven Berghuis keek vorige speelronde toe hoe Antony tegen Vitesse slechts vijf minuten nodig had om zijn eerste doelpunt van het seizoen te maken. De wedstrijdregisseur wist wat hem te doen stond en schakelde het beeld direct naar de bank, waar Berghuis als een boer met kiespijn applaudisseerde voor zijn grote concurrent. "Hij gedraagt zich tot nu toe veel te bescheiden", zegt oud-Ajacied Marciano Vink, tegenwoordig werkzaam als analist. "Terwijl Berghuis dat volgens mij helemaal niet is." Hij wilde naar Ajax om een betere voetballer te worden, mede door de hevige concurrentie op de flanken. Die concurrentie heeft de 29-jarige Berghuis gevonden in de Johan Cruijff Arena. Moeilijke periode Het is dringen voorin bij de Amsterdammers. Want naast Berghuis legde Marc Overmars ook nog even zo'n 12 miljoen euro neer voor de 19-jarige Deense aanvaller Mohamed Daramy van FC Kopenhagen. "Ik heb op het EK weinig gespeeld. Daarna heb ik een veel besproken transfer van Feyenoord naar Ajax gemaakt", blikt Berghuis terug op een moeilijke periode, die duidelijk zijn uitwerking had op de eerste duels in Amsterdam. "Ik ben later ingestroomd en heb dus niet rustig naar het seizoen kunnen toewerken."

Steven Berghuis tijdens de training van Ajax. - ANP

Daarnaast keerde Antony blakend van het vertrouwen als olympisch kampioen terug uit Tokio. En bij zijn eerste basisplaats stal de Braziliaan meteen de show tegen Vitesse. Met de niet verkochte David Neres ook nog in de selectie heeft Ajax-trainer Erik ten Hag een ongekend luxeprobleem op de flank. Weglopen is geen optie, vindt Vink. "Berghuis moet zich blijven concentreren op de positie rechts voorin. Waarin hij zich bij Feyenoord heeft bewezen als een van de beste spelers van de eredivisie. Maar bij Ajax koop je niks voor die status, daar moet je gewoon elke week weer presteren." Kop van jut In Rotterdam was hij de man waar alles om draaide, de laatste vier seizoenen praktisch gegarandeerd van een basisplaats. Bij Ajax was hij na het teleurstellende gelijkspel tegen FC Twente de kop van jut en mocht hij de week daarna tegen Vitesse slechts een kwartiertje invallen.

Erik ten Hag in conclaaf met Steven Berghuis - Pro Shots

Erik ten Hag nam zijn pupil direct in bescherming. "Alles wordt opeens geprojecteerd op één speler, terwijl heel de ploeg zwak speelt", zei de trainer, die dus wel meteen ingreep. "De spelers moeten beseffen dat ze op drie podia actief zijn. Je hebt niet alleen de eerste elf spelers nodig, maar iedereen." Aansluiten in de rij Na zijn komst in Amsterdam moet Berghuis achteraan aansluiten in de rij. Zo bleek, toen hij in de wedstrijd tegen NEC een vrije trap overliet aan invaller Zakaria Labyad. Het leidde tot veel discussie in de media en verbolgenheid bij analist Rafael van der Vaart in Studio Voetbal. "Hier erger ik me enorm aan. Iedereen zegt altijd 'je moet je altijd aanpassen aan Ajax', maar ik vind dat Ajax zich ook moet aanpassen aan hem. Hij is een geweldige speler, maar hij wordt echt overgeslagen. Deze vrije trap moet hij toch nemen?", sprak de oud-Ajacied.

Quote Hij is een geweldige speler, maar hij wordt echt overgeslagen. Rafael van der Vaart in Studio Voetbal

Vink herinnert zich de twist tussen een jonge Robin van Persie en de ervaren specialist Pierre van Hooijdonk bij Feyenoord. En het oogcontact tussen Ajax-debutant Abdelhak Nouri en Lasse Schöne voorafgaand aan een vrije trap. "Die branie heb je zeker nodig in Amsterdam, dat voor jezelf durven opkomen." Bekijk hieronder het fragment uit Studio Voetbal over Steven Berghuis en Zakaria Labyad:

'Berghuis moet die vrije trap toch nemen? - NOS

Bij de WK-kwalificatiewedstrijden van het Nederlands elftal kreeg Berghuis van bondscoach Louis van Gaal de kans om zijn situatie bij Ajax even achter zich te laten en zich te laten zien op de rechterflank. Tegen Noorwegen (1-1) deelde de aanvaller in de malaise, maar in de gewonnen wedstrijden tegen Montenegro (4-0) en Turkije (6-1) liet hij herstel zien, tot tevredenheid van Van Gaal. "Dit kan ik weer meenemen naar Ajax", aldus Berghuis. Cijfers: minder schoten, minder balcontacten Berghuis Want ook al is het nog vroeg in het seizoen, de cijfers onderschrijven dat Berghuis bij Ajax vaker wordt overgeslagen dan het afgelopen seizoen bij Feyenoord. Hij schiet minder vaak en dribbelt minder. Maar de belangrijkste statistiek die zijn rol in de luwte illustreert, is het aantal balcontacten. Waar hij bij Feyenoord gemiddeld per negentig minuten 76,8 balcontacten wist te noteren, is dat aantal bij Ajax beduidend lager: 66,4.

Steven Berghuis heeft in Amsterdam nog niet het rendement uit zijn Feyenoord-tijd - NOS

Wat volgens Vink ook nog meespeelt, is wie er achter Berghuis wordt opgesteld. Zo ontstond er in Oranje een uitstekende wisselwerking met de langs de zijlijn opstomende Denzel Dumfries, maar bij Ajax heeft hij met Noussair Mazraoui te maken met een opkomende back die net als hij graag naar binnen trekt. "Bij Ajax zou Berghuis misschien beter samenspelen met een type als Devyne Rensch. Maar daar heeft hij zelf natuurlijk geen invloed op", beseft Vink. "Wat hij dus moet doen is zijn kans grijpen. En dan niet meer loslaten. Bij Ajax krijg je helemaal niets cadeau, daar moet je van je afbijten. Het is aan Berghuis, hij heeft het echt wel."

Steven Berghuis samen met Oranje-debutant Tyrell Malacia - Pro Shots

Mocht Berghuis zaterdag in Zwolle niet starten bij Ajax kan Ten Hag een telefoontje verwachten. "Als deze jongen niet in de basis staat bij Ajax, ga ik Ten Hag zelf bellen", zei Van der Vaart in de rust van de wedstrijd van Oranje tegen Turkije.