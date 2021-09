De 'miljardenflirt' van chipfabrikant Intel met de Europese markt

Chipfabrikant Intel flirt steeds nadrukkelijker met een plan om nieuwe fabrieken in Europa te bouwen. Daarmee speelt het bedrijf in op een wens van de Europese Commissie. Door de coronacrisis en de geopolitieke spanningen zijn de Europeanen met de neus op de feiten gedrukt: de afhankelijkheid van de VS en met name Azië is te groot, er moeten meer chips in Europa worden gemaakt.

Intel-topman Pat Gelsinger zei dinsdag op de autobeurs in München dat het bedrijf bereid is tot 80 miljard euro te investeren in de komende tien jaar. Verder belooft hij dat er ten minste twee nieuwe fabrieken worden gebouwd. In de zomer had het bedrijf het voor het eerst over zulke plannen.

Maar waarom vindt Intel Europa zo interessant en is Intel net zo interessant voor de Europese markt?

Wel of geen match?

Intel is op zoek naar groeimarkten, zegt hoogleraar chipontwerp Bram Nauta (Universiteit Twente). Hij denkt dat Intel en Europa een goede match zouden kunnen zijn. "Computerchips worden steeds belangrijker in de auto-industrie. Dan is het voor Intel handig om dicht bij klanten te zitten in Europa."