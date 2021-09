Jongeren over woningcrisis: 'Zo veel geld héb ik gewoon niet'

Er is bijna niets beschikbaar. En dat wat er is, is vaak onbetaalbaar. Jonge woningzoekers merken het dagelijks: er is een groot tekort aan huizen in Nederland. In een vragenlijst van NOS op 3, ingevuld door bijna 4500 jongeren, geeft meer dan de helft aan nu woonruimte te zoeken. En die zoektocht duurt lang: gemiddeld twintig maanden.

En het is nog maar de vraag of daar snel iets aan gedaan kan of gaat worden. In een recent rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken staat dat er een tekort is van 279.000 woningen en dat dat nog blijft oplopen tot 2024. Zowel koop als huur. En pas na 2024 neemt het tekort gestaag af.

Te duur

Waar moeten jonge huizenzoekers in de tussentijd dan gaan wonen? NOS op 3 verzamelde duizenden ervaringen van jongeren tussen de 18 en 35 jaar, verspreid over het hele land. Daaruit blijkt vooral dat veel jongeren wanhopig worden van de ellenlange zoektocht. Het gaat dan om de hele woningmarkt: van huren tot kopen.

De rode draad in de reacties: koopwoningen zijn te duur, zowel huurprijzen als inkomenseisen te hoog en de wachtlijsten lang. Het merendeel van de jongeren zou graag een woning kopen, omdat ze dat financieel gunstiger vinden. En wie zoekt naar een huurwoning doet dat voornamelijk omdat kopen niet lukt.

Zoals Jolissa van Dijk van 27 die in Valkenswaard huurt en daar al zes jaar een koopwoning zoekt. "Het liefst in Bergeijk, het dorp waar ik vandaan kom. Maar daar staan geen woningen voor onder de 3 ton. Ik ben alleen en werk als verpleegkundige, dus zo veel geld heb ik gewoon niet."

Ze sprak eerder al met de gemeente, omdat ze vindt dat er meer starterswoningen moeten komen. "Juist in dorpen zoals dat van mij, want jongeren trekken weg en vergrijzing neemt toe. Er moet echt iets gebeuren."