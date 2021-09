Records lonken voor Djokovic, die van Zverev wint en finale US Open haalt

Novak Djokovic heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. In de halve finale versloeg hij de Duitser Alexander Zverev in vijf sets: 4-6, 6-2, 6-4, 4-6, 6-2.

Dat betekent dat Daniil Medvedev het in de finale op gaat nemen tegen Djokovic. Gisteravond plaatste de Rus zich als eerste voor de finale in New York. Medvedev versloeg overtuigend de jonge Canadees Felix Auger-Aliassime in drie sets (6-4, 7-5, 6-2).

Het duel tussen de nummer één van de wereld Djokovic en nummer twee Zverev was spannend en tot genoegen van de 21.000 fans dwong Zverev een vijfde set af. Daarin deed hij zichzelf de das om. Hij leverde z'n eerste opslagbeurt na onder meer twee dubbele fouten in en Djokovic denderde door naar 5-0. Zverev sputterde nog wel tegen, maar het kwaad was toen al geschied.

Recordhouder

De 34-jarige Djokovic haalde voor de 31ste keer een grandslamfinale en daarmee evenaarde hij het recordaantal van Roger Federer. De Serviër speelt zondag zijn negende finale in New York, een record bij de mannen.

"Ik ga mijn hart, mijn ziel, mijn lichaam en geest stoppen in die wedstrijd. Ik ga het volgende duel behandelen alsof het de laatste wedstrijd van mijn carrière is", zei Djokovic direct na zijn partij tegen Zverev.

Als Djokovic het toernooi op Flushing Meadows weet te winnen, wordt hij met 21 grandslamzeges recordhouder. Op dit moment heeft hij twintig grandslamoverwinningen, evenveel titels als Roger Federer en Rafael Nadal. Ook betekent het dat Djokovic alle vier de grandslam­toernooien in één kalenderjaar kan winnen. De Australiër Rod Laver ,aanwezig in New York, was in 1969 de laatste speler die dat presteerde.