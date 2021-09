Dode en zwaargewonden door ongeluk met spookrijder op A2

Op de A2 ter hoogte van Vinkeveen is een spookrijder vannacht tegen een tegemoetkomende auto gebotst. Daarbij is zeker één dode gevallen en zijn meerdere mensen zwaargewond geraakt. Hoeveel gewonden er zijn is niet bekend.

De spookrijder botste frontaal tegen een andere auto, zegt de politie. De schade is volgens een woordvoerder zeer groot. De botsing gebeurde op de A2 vanuit Amsterdam richting Utrecht.

De A2 bij Vinkeveen is in beide richtingen afgesloten. Het verkeer wordt door de politie omgeleid.

Over de slachtoffers is niets bekend. De auto's hadden beide een Nederlands kenteken.