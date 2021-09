Informateur Remkes zal geen oneindig geduld hebben

Informateur Johan Remkes zal weinig geduld hebben voor weer lange formatiegesprekken die uiteindelijk nergens toe leiden. Bronnen rond de onderhandelingsteams vertellen dat hij er een strakke planning op na zal houden.

"Het beeld wordt hier geschetst van Remkes die bij drie stoelen de naambordjes van Rutte, Hoekstra en Kaag neerzet. Vervolgens nodigt Remkes hen via de camera's van de parlementaire pers uit om de volgende dag op zo'n stoel te komen zitten," vertelt politiek verslaggever Arjan Noorlander. "Probeer dan maar eens weg te blijven."

Maar Remkes zal dat niet meteen maandag al doen. Hij begint met peilen wat er kan. Zijn opdracht van de Tweede Kamer is het onderzoeken van een minderheidskabinet van VVD, CDA en D66 of een combinatie van twee partijen. De optie van één partij is niet uitgesloten, maar is zeer onwaarschijnlijk.

D66 heeft aangegeven niet met VVD en CDA samen te willen. Die twee partijen willen juist een zo groot mogelijke minderheid van drie partijen, zodat bij zo min mogelijk andere partijen steun gezocht moet worden om wetten en beleid erdoor te krijgen.

Bij elkaar aan tafel

Maar Remkes wil niet te veel tijd steken in deze discussie en zal de partijen proberen te dwingen keuzes te maken, bijvoorbeeld door de drie bij elkaar aan tafel te zetten en te laten onderhandelen over financiën, klimaatmaatregelen, extra geld voor onderwijs of de woningmarkt.

Noorlander: "Hij is zeker niet van plan net zo veel geduld te hebben als oud-informateur Hamer." Tijdens zijn persconferentie liet Remkes al blijken niet veel op te hebben met partijen die de hakken in het zand blijven zetten. "Als die houding zo blijft, dan ben ik er snel klaar mee", zei hij.

Een meerderheidskabinet is nog niet uitgesloten, maar Remkes wil eerst zijn opdracht van de Kamer proberen uit te voeren.