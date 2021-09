Medvedev heeft weinig moeite met Auger-Aliassime in halve finale US Open

Daniil Medvedev heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de finale van US Open. In drie sets zette de nummer twee van de wereld de Canadees Felix Auger-Aliassime, de nummer 15 van de ATP-wereldranglijst, opzij.

Met maar liefst drie dubbele fouten in de openingsgame begon Auger pover, maar daarna hield hij vijf games lang stand. Daarna nam Medvedev door een tussensprint van twaalf gewonnen punten op rij afstand en bij 5-3 verzilverde hij zijn eerste setpoint met zijn zesde ace.

Gedaan met verzet Auger

In de zesde game van de tweede set kwam Medvedev voor het eerst serverend in de problemen en Auger kreeg bij zijn tweede kans door een dubbele fout van de Rus de break in de schoot geworpen. Medvedev gaf echter geen krimp.