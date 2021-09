Zuid-Amerikaanse sterspelers mogelijk niet in actie in Engeland door FIFA-regels

Het is nog steeds onduidelijk of een groot aantal Braziliaanse spelers dit weekend in actie kan komen in de Premier League. Het wachten is op groen licht van de FIFA en de Premier League.

Verschillende clubs uit de hoogste Engelse divisie lieten hun spelers niet naar Zuid-Amerika afreizen voor de interlandperiode, omdat ze dan vanwege de coronaregels bij terugkomst in Engeland in quarantaine moeten.

Brazilië miste meerdere sterspelers en de Braziliaanse voetbalbond deed daarom een beroep op de FIFA-regels waarin staat dat clubs spelers moeten afstaan aan de nationale ploeg. Op basis van die reglementen kunnen de betreffende spelers voor vijf dagen na de interlandperiode niet voetballen voor hun club.

Spelers en clubs slachtoffer

Liverpool-coach Jürgen Klopp liet in een minutenlange tirade op de mediakanalen weten dat hij baalt van de hele situatie en dat hij niet weet of belangrijke spelers als keeper Alisson Becker en middenvelder Fabinho zondag in actie kunnen komen. De Braziliaanse aanvaller Roberto Firmino was al geblesseerd.

Klopp: "Mensen beslissen buiten ons om allerlei dingen, maar dat boeit niemand. Spelers en clubs zijn slachtoffer."

De Duitse trainer doelt op het feit dat de Copa América afgelopen zomer plotseling werd ingehaald en dat er voor de WK-kwalificatie afgelopen week drie wedstrijden werden gespeeld, waarvan de laatste vannacht was. Daarbij moet er ook nog eens rekening gehouden worden met de coronaregels.

Als Liverpool de Braziliaanse spelers wel hadden laten gaan, dan hadden ze in quarantaine gemoeten. "Dat is voor niemand goed, maar zeker niet voor topsporters. Die verliezen alles, waaronder spieren."