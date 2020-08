Feyenoorder Van Beek door enkelblessure opnieuw lang aan de kant

Feyenoord zal het voor langere tijd moeten stellen zonder Sven van Beek. De centrale verdediger moet een operatie ondergaan aan zijn enkel.

Van Beek raakte afgelopen zondag geblesseerd in het oefenduel met Sparta (3-0). Hij greep naar zijn linkervoet en verliet het veld tien minuten voor het einde van de wedstrijd.

Pechvogel

Wanneer de operatie zal worden uitgevoerd en hoelang Van Beek uit de roulatie is, is niet duidelijk. De 26-jarige Van Beek, die al sinds de jeugd bij Feyenoord speelt, heeft vaker last van blessures.

Vorig seizoen kwam hij door een enkelblessure tot slechts één wedstrijd in de eredivisie. In het seizoen 2016/2017 miste Van Beek een groot aantal duels door een teenblessure.