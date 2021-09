Excelsior nieuwe koploper, Emmen rolt MVV met grote cijfers op

Van de eredivisie naar een seizoen lang bivakkeren in de onderste regionen van de Keuken Kampioen Divisie. De supporters van Emmen zagen de bui waarschijnlijk al hangen na de zwakke seizoenstart en de goal van MVV'er Sven Blummel in 22ste minuut. De Drentse spelers dachten daar anders over, want de goal van de Limburgers bleek een 'wake-up-call'. MVV werd uiteindelijk met 7-1 verslagen.

Het moet gezegd worden dat Emmen in het zadel werd geholpen door MVV-doelman Thijmen Nijhuis. Hij tastte mis bij de 1-1 van Jeredy Hilterman en de 2-1 van Rui Mendes. Bij de derde goal van Emmen was de keeper wel kansloos. Azzeddine Toufiqui schoot de bal op prachtige wijze met de buitenkant van zijn voet, via de onderkant van de lat, binnen.

Na rust had Emmen niets meer te duchten van MVV. Mendes maakte er nog twee , Hilterman deed nog een keer een duit in het zakje en Ben Scholte maakte zijn eerste goal in de eerste divisie.