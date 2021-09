Vijfde tegenvaller Nederlandse wielerploeg: Maas test positief op corona en mag niet starten

Opnieuw een tegenvaller voor de Nederlandse wielerploeg in Italië. Jan Maas mag zondag niet starten bij de wegwedstrijd van de EK wielrennen. De 25-jarige Maas, de vervanger van de geblesseerde Dylan van Baarle, heeft positief getest op het coronavirus.

Maas werd in aanloop naar de EK enkele keren getest op corona. De uitslag van een van de tests bleek bij aankomst in Italië positief. Hoewel een sneltest en een PCR-test vervolgens negatief uitvielen, heeft de arts van de organisatie besloten dat hij niet kan deelnemen, zo meldt de KNWU.

Maas heeft geen symptomen en is niet in nauw contact geweest met andere renners of begeleiders van het team.

Vijfde afvaller

Eerder al vielen naast Van Baarle ook Mathieu van der Poel, Tom Dumoulin en Niki Terpstra af.

Nederland wordt bij de mannen vertegenwoordigd door Bauke Mollema, Julius van den Berg, Ide Schelling, Sebastian Langeveld, Koen Bouwman, Nick van der Lijke en Timo Roosen. Eerder op de dag meldde Niki Terpstra zich af wegens ziekte.