Twee ontsnapte Palestijnse militanten opgepakt in Israël

De Israëlische politie heeft twee van de Palestijnse militanten opgepakt die begin deze week ontsnapten uit een gevangenis. Ze werden vanavond aangehouden in de buurt van de Noord-Israëlische stad Nazareth, waar veel Palestijnen wonen.

De twee ontsnapten in de nacht van zondag op maandag samen met vier anderen uit de Gilboa-gevangenis, vlak bij de grens met de Westelijke Jordaanoever. Ze hadden een tunnel gegraven onder een gootsteen in hun cel.

De ontsnapping, uit een van de best beveiligde gevangenissen van het land, bracht de Israëlische autoriteiten ernstig in verlegenheid. Vier van de zes zaten levenslange gevangenisstraffen uit voor aanslagen op Israëliërs. De bekendste van de zes, Zakaria Zubeidi, is een voormalige commandant van de Al-Aqsa Martelarenbrigades, de gewapende vleugel van de Palestijnse Fatah-beweging.

Geen verzet

De politie heeft niet bekendgemaakt welke twee voortvluchtigen nu zijn opgepakt. Volgens de krant Haaretz gaat het niet om Zubeidi, maar om twee van de levenslang gestraften. De andere vier zijn nog spoorloos.

Het tweetal zou zijn aangehouden nadat mensen de politie attent had gemaakt op twee figuren die zich verdacht gedroegen. Ze verzetten zich niet bij hun arrestatie, schrijft Haaretz.