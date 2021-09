Boetes, geen loon: dit doen andere landen om vaccinatiegraad omhoog te krijgen

Enkele Duitse deelstaten kiezen ook voor een strenge aanpak. Mensen die zich wel kunnen vaccineren maar dat niet willen, worden niet doorbetaald als ze positief testen en daarom in quarantaine moeten. Op dit moment helpt de de overheid nog mee, maar daar willen ze volgens correspondent Wouter Zwart van af: "De gedachte is: We moeten niet de hele gemeenschap financieel laten opdraaien voor vrijwillige keuzes van een individu."

Daarmee neemt Biden de meest vergaande maatregel tot nu, zegt correspondent Marieke de Vries: "Wie zich er niet aan houdt kan een boete krijgen van maar liefst 14 duizend dollar per overtreding. Het feit dat de overheid nu ingrijpt in private bedrijven ligt zeer gevoelig in de VS, maar Biden gokt erop dat de meerderheid van de Amerikanen het met hem eens is."

De burgemeester van Moskou kondigde in juni al verplichte vaccinaties aan voor mensen in de dienstensector. Bedrijven moeten 60 procent van hun werknemers volledig gevaccineerd krijgen, anders riskeren ook zij hoge boetes. Werknemers die een prik weigeren, lopen kans hun baan te verliezen.

Maar de Russen hebben geen vertrouwen in het vaccin. Als gevolg van de vaccinatieplicht is een een grote handel in nep-vaccinatiebewijzen ontstaan, vertelt correspondent Iris de Graaf: "Voor een paar tientjes te koop op de zwarte markt. De meeste bedrijven zeggen nu dat inderdaad 60 procent van hun medewerkers gevaccineerd is. Het is onduidelijk hoeveel mensen ook echt geprikt zijn en hoeveel zo'n nepbewijs hebben overlegd."

Naast de verplichte vaccinaties voor mensen in de dienstensector werd in juni ook voor iedereen een verplichte QR-code ingevoerd om restaurants, cafés of bijvoorbeeld musea in Moskou te bezoeken. De Graaf: "Die maatregel gold zo'n drie weken. Tot duidelijk werd dat helemaal niemand meer naar restaurants of musea ging. Half juli werd die maatregel dan ook weer ingetrokken, ook al bleven de coronabesmettingen oplopen."

Indirecte dwang

In Indonesië, Turkmenistan en Saoedi-Arabië moet iedereen zich verplicht laten vaccineren. Andere landen willen zo ver niet gaan.

Op dit moment is 62 procent van de Duitsers volledig ingeënt. "De Duitse overheid beloofde plechtig dat er nooit een vaccinatieplicht zou komen, maar de indirecte dwang neemt wel toe. Daar is protest tegen. Maar de meesten gaan akkoord met maatregelen voor bijvoorbeeld de horeca: allen genezen of gevaccineerd kom je binnen, mag je dansen, anders niet", zegt Zwart.

Geduld is op

In de VS loopt het vaccineren stroef. 54 procent van de Amerikanen is volledig gevaccineerd. Bij president Biden is het geduld inmiddels op, vertelt Marieke de Vries. "Hij noemt het een pandemie van de ongevaccineerden, omdat 80 miljoen mensen nog steeds weigeren het vaccin te nemen. Ondanks dat het effectief, veilig en gratis is. De ziekenhuizen liggen weer vol met voor het merendeel ongevaccineerde patiënten, bijna twee keer zoveel als vorig jaar. Biden heeft zijn politieke lot verboden aan het onder controle krijgen van de pandemie en vecht nu dus voor zijn land en eigen politieke erfenis, want zijn populariteit daalt met de dag."

In Rusland is inmiddels zo'n 27 procent volledig gevaccineerd, maar het wantrouwen blijft er groot. De besmettingscijfers blijven oplopen, maar van nieuwe maatregelen of verplichtingen is geen sprake.

Iris de Graaf: "Met het oog op de parlementsverkiezingen volgende week heeft president Poetin nog maar eens goed duidelijk gemaakt dat hij tegen vaccinatiedwang is. En dat een landelijke vaccinatieplicht onder hem nooit zal gebeuren."