Uitkleden en op de hurken: excuses voor politiecontrole op school Curaçao

De Curaçaose minister-president Gilmar Pisas heeft persoonlijk excuses aangeboden aan leerlingen van een middelbare school waar een politiecontrole op wapens en drugs uit de hand is gelopen. Sommige leerlingen van het Marnix College Cas Cora in Willemstad moesten zich helemaal uitkleden en naakt op de hurken zakken.

Op scholen in Curaçao worden vaker drugscontroles gehouden, maar dinsdag ging het helemaal mis, zegt schoolbestuurder Maghalie van der Bunt tegen NOS Stories.

Naakt squatten

"De politie kwam op ons verzoek voor een controle, maar er kwamen veel meer agenten dan we hadden verwacht", aldus Van der Bunt. Ze legt uit dat er bijna twee jaar lang geen wapen- en drugscontroles zijn geweest vanwege corona. Het bestuur had besloten om het toch weer te doen met het oog op de veiligheid.

"Een aantal leerlingen werd uit de klas gehaald en zeker zes van hen moesten in een ruimte naakt squatten van de agenten. Daar zijn we echt verbijsterd over, dat is een zwarte bladzijde voor ons. We verwachten dat je veilig bent bij de politie."

De school was gisteren en vandaag dicht en heeft Stichting Slachtofferhulp ingeschakeld voor leerlingen en leraren die dat nodig hebben. Het Openbaar Ministerie op Curaçao onderzoekt de zaak.