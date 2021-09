Zeeuwen willen duidelijkheid van Vlaanderen over vergunning lozingen in de Schelde

De onrust in Zeeland over de lozing van schadelijke stoffen door Vlaamse fabrieken in de Schelde heeft een voorlopig hoogtepunt bereikt. De stoffen stromen vermoedelijk al jaren via België naar de Westerschelde, maar voor verschillende Zeeuwse statenleden is de maat nu vol.

"Ik heb behoefte aan antwoorden over hoe het nu precies zit met de voedselveiligheid en met het zwemmen. Daar wil ik antwoorden op krijgen, en daarna wil ik kijken hoe we de concentratie omlaag krijgen", zegt gedeputeerde Dick van der Velde in het radioprogramma Nieuws & Co.

De provincie heeft brieven gestuurd naar zowel de Nederlandse als de Vlaamse politiek om op zoek te gaan naar een oplossing. Overigens zijn er bij Zeeuwen en Vlamingen al langer zorgen over de gevolgen van de lozingen voor de volksgezondheid en de natuur.

Eeuwigdurende lozingsvergunning

Met name de stof fbsa wekt onrust. Die valt onder de pfas-stoffengroep. Voor de stof is geen norm, maar als je de pfas-norm toepast zou fbsa die 800 keer overschrijden. Hoe gevaarlijk de stof evenwel is, is niet helemaal duidelijk.

De voornaamste lozer ervan in de regio is 3M, een groot Amerikaans chemiebedrijf (bekend van onder meer de post-itblokjes) in de haven van Antwerpen. Het bedrijf heeft vorig jaar van de Vlaamse overheid een "eeuwigdurende omgevingsvergunning" gekregen om de stof kwijt te mogen in de Schelde.

De provincie Zeeland zegt door de Vlamingen niet te zijn gekend in het verlenen van die vergunning. Ook Rijkswaterstaat laat weten de bewuste vergunning nooit onder ogen te hebben gekregen.

Meermaals besproken

De Vlaamse minister van Omgeving, Zuhal Demir, schrijft in antwoord op vragen van de NOS in een reactie de bescherming van het milieu zeer serieus te nemen, maar spreekt tegen dat Nederland nooit is geïnformeerd. "De pfas-problematiek is wel degelijk meermaals besproken met onze Noorderburen", schrijft ze.

Dit gebeurde volgens de minister in de zogeheten Internationale Scheldecommissie (ISC), waar de Vlaamse Milieumaatschappij informatie over metingen van en vergunningen voor pfas heeft gedeeld. Namens Nederland zitten vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) in die commissie. Demir suggereert dat haar informatie door hen niet is doorgegeven aan Zeeland.

Verbazing in Den Haag

"Indien de gedeelde informatie door deze vertegenwoordigers niet verder gedeeld werd met de provincie Zeeland, betreur ik dat en reken ik erop dat er initiatieven genomen worden in Nederland om de informatiedoorstroming naar de provincie structureel te verbeteren", schrijft de minister. Maar deze uitspraak wekt weer verbazing in Den Haag. Het ministerie van I&W zegt de gang van zaken uit te zoeken en later met een reactie te komen.

Minister Demir heeft aangekondigd te gaan praten met de provincie Zeeland. Ook de Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat, Barbara Visser, is daarbij volgens de Vlaamse minister uitgenodigd, maar die heeft de uitnodiging afgeslagen.

Een woordvoerder van Visser zegt weer dat zo'n verzoek er helemaal niet is gekomen. "De minister ontmoet graag haar collega, voor een kennismaking en om over deze zaak te spreken", laat zij weten. Ze zegt de zorgen van de Zeeuwen te begrijpen.