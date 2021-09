PSV zonder Vinícius en Pröpper tegen AZ, Gakpo en Sangaré onzeker

PSV-trainer Roger Schmidt weet nog niet of hij zaterdag tegen AZ een beroep kan doen op Cody Gakpo. De 22-jarige vleugelspits verliet maandag na twee wedstrijden tegen Noorwegen (1-1) en Montenegro (4-0) geblesseerd het trainingskamp van het Nederlands elftal. Hij miste daardoor de afsluitende interland tegen Turkije (6-1).

Gakpo trainde vrijdag wel mee bij PSV en lijkt daarmee inzetbaar. Dat geldt niet voor middenvelder Davy Pröpper, die nog te veel last heeft van een blessure. PSV kan in de topper nog niet beschikken over de Braziliaanse aanwinst Carlos Vinícius, die nog geen werkvergunning heeft. Ibrahim Sangaré is met lichte klachten een twijfelgeval.

"We hebben voor iedere positie een vervanger klaar staan", zei Schmidt.