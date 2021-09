Tegenslag voor Apple in rechtszaak tegen maker game Fortnite

Apple moet appontwikkelaars toestaan hun eigen betaalsysteem te gebruiken buiten de App Store om. Dat heeft een rechtbank in Californië geoordeeld in een zaak die was aangespannen door Epic, de maker van het populaire spel Fortnite. Het betekent een tegenslag voor de techgigant.

Ontwikkelaars zijn nu verplicht om het betaalsysteem van Apple te gebruiken. Hieraan zijn bijvoorbeeld de creditcardgegevens van klanten gekoppeld en het maakt het makkelijk voor klanten om transacties te doen.

Het oordeel betekent waarschijnlijk dat ontwikkelaars straks de commissie die Apple per betaling rekent (15 tot 30 procent) niet meer hoeven te betalen. Die levert het bedrijf naar schatting jaarlijks zo'n 20 miljard dollar op; ongeveer 7 procent van zijn totale jaaromzet. De nieuwe regels treden over drie maanden in werking.

Overigens viel de uitspraak op een ander vlak wel gunstig uit voor Apple. Het techbedrijf krijgt volgens CNBC gelijk in negen van de tien andere zaken waar het door Epic voor was aangeklaagd. Zo is de rechtbank van oordeel dat Apple geen mededingingsregels overtreedt bij transacties voor mobiele games.

Knop of link

In de praktijk mogen ontwikkelaars straks via een knop, link of op andere manieren gebruikers erop wijzen dat ze via bijvoorbeeld de site van de ontwikkelaar ook aankopen kunnen doen of abonnementen kunnen afsluiten.

Het verbod hierop wordt ook wel 'anti-steering' genoemd. Hoewel de rechter zich uitspreekt over ontwikkelaars in het algemeen, is het nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor ontwikkelaars in bijvoorbeeld Europa.

In een eerste reactie zegt Apple er niks over dat het de regels voor ontwikkelaars moet versoepelen. "Vandaag bevestigt de rechtbank wat wij al lang wisten: de App Store overtreedt geen mededingingsregels." Het bedrijf zegt verder zich te blijven inzetten voor de veiligheid en betrouwbaarheid van zijn downloadwinkel.

Epic is niet tevreden, hoewel de rechter zijn klacht dus gegrond acht. Topman Tim Sweeney twittert dat de uitspraak "geen winst voor ontwikkelaars of consumenten" is. Het bedrijf gaat in hoger beroep.