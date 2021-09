Failliet Alitalia moet 900 miljoen euro aan illegale staatssteun terugbetalen

De failliete luchtvaartmaatschappij Alitalia moet 900 miljoen euro terugbetalen aan de Italiaanse overheid. Alitalia kreeg in 2017 twee leningen die tot een oneerlijk concurrentievoordeel hebben geleid en daarom is sprake van illegale staatssteun. Dat heeft Eurocommissaris van Mededinging Margrethe Vestager bekendgemaakt na drie jaar onderzoek.

De subsidie van in totaal 1,35 miljard euro die opvolger Italia Trasporto Aereo (ITA) de komende drie jaar zal ontvangen, is wel goedgekeurd door de Europese Commissie. In een verklaring schrijft Vestager dat ze verwacht dat de opvolger van Alitalia wel winstgevend zal zijn. Een subsidie voor ITA vormt dus geen illegale staatssteun, is haar redenering: in het geval van Alitalia verdween het subsidiegeld in feite in een bodemloze put en dat is hier niet het geval.

Alitalia ontving de leningen om faillissement te voorkomen en genoeg tijd te hebben een nieuwe investeerder te zoeken. Alhoewel Alitalia al failliet is, moet de luchtvaartmaatschappij toch de 900 miljoen euro terugbetalen, heeft Vestager bepaald. Daarmee wordt voorkomen dat opvolger ITA niet direct met een hoge schuldenlast wordt opgezadeld.

Ook staatssteun KLM

Eerder oordeelde de Europese rechter dat de staatssteun van het Nederlandse kabinet aan KLM niet goedgekeurd had mogen worden door de Europese Commissie. Er was 3,4 miljard euro aan steun gegeven in de vorm van leningen en garantiestellingen.

KLM zei destijds dat die uitspraak geen gevolgen had voor de luchtvaartmaatschappij, mede doordat zij de steun niet hoeft terug te betalen. De Europese Commissie moet een nieuw besluit nemen over de Nederlandse steun aan KLM.