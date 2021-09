Ruim 600 kilometer file, op een na drukste spits van het jaar

Het is de op een na drukste spits van het jaar, meldt de ANWB. Op het hoogtepunt, iets voor 16.00 uur, stond er ruim 600 kilometer file. "Dit is het gebruikelijke verkeersbeeld wat we kennen van vrijdagen voor de coronapandemie", zegt een woordvoerder.

De grote hoeveelheid files is het gevolg van een combinatie van factoren. Allereerst zijn de meeste mensen terug van vakantie en is er weer volop woon-werkverkeer. "Het heeft ook met het slechte weer te maken, zo zijn er in Brabant en rond Nijmegen en Arnhem flinke buien", zegt de ANWB-woordvoerder.