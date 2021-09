Feyenoord houdt Iraniër Jahanbakhsh buiten ploeg voor duels met Israëliërs

Feyenoord neemt Alireza Jahanbakhsh niet op in de selectie voor de wedstrijden tegen Maccabi Haifa. Israël wordt door Iran niet erkend en Iraanse topsporters kunnen straffen tegemoet zien als ze wel uitkomen tegen Israëliërs.

"De club wil zo voorkomen dat de Iraniër in de toekomst mogelijk niet meer uit kan komen voor de nationale ploeg, iets wat een gevolg kan zijn voor sporters uit Iran die uitkomen tegen Israëlische sporters", luidt de verklaring van Feyenoord.

In 2016 niet met AZ tegen Maccabi Tel Aviv

In 2016 deed AZ hetzelfde met Jahanbakhsh, toen de Alkmaarders in de Europa League tegen Maccabi Tel Aviv moesten aantreden. "AZ wil de Iraanse aanvaller niet in de situatie brengen dat hij in de toekomst eventueel niet meer uit kan komen voor het nationale team van zijn land", was de verklaring van AZ, vrijwel identiek aan die van Feyenoord.

Feyenoord neemt het dinsdag in Israël op tegen Maccabi Haifa in de groepsfase van de Conference League. Op 9 december ontvangt Feyenoord de Israëliërs in De Kuip.