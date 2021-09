Bronzen Belg Abdi gaat in Rotterdam Europees marathonrecord aanvallen

De marathon van Rotterdam wordt normaal gelopen in april, maar is vanwege het coronavirus verzet naar eind oktober.

De 32-jarige Abdi, die in Japan brons won op de olympische marathon, heeft een persoonlijk record van 2.04.49. Het Europese record, dat in handen is van de tot Turk genaturaliseerde Keniaan Kaan Kigen Özbilen, staat op 2.04.16.

📣👀 | BIG NEWS! 🇳🇱 @BashirAbdi7 heeft een bericht voor jullie! 🥉 📄 Lees meer: https://t.co/894nDfimyz 🇬🇧 Bashir Abdi has a message for you! 🥉 📄 Read more: https://t.co/ROPgmhpPZ0 #DeMooiste #NNMarathonRotterdam pic.twitter.com/6iJEQz5kVY

"Er ligt een snel parcours en de organisatie is altijd top. Bovendien voelt Rotterdam voor mij als een thuiswedstrijd", aldus Abdi. "Als ergens het Europese record voor mij haalbaar is, is het hier, maar ik zal er wel mijn uiterste best voor moeten doen."

Brons dankzij Nageeye

Abdi dankte het brons in de olympische marathon aan zijn vriend en trainingsmaat Abdi Nageeye. De Nederlander zweepte hem in de slotkilometer op om voor een medaille te gaan. Samen haalden ze in een lange eindsprint de Keniaan Lawrence Cherono in, waarna Nageeye naar het zilver liep.

Nageeye gaat niet van start in Rotterdam. Hij loopt op 7 november de marathon van New York.

Bekijk hieronder de finish van de olympische marathon waarin Nageeye zijn trainingspartner naar het brons helpt.