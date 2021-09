Nieuwe AZ-aanvoerder Wijndal: 'Ga niet zomaar weg naar een club, niet voor het geld'

Owen Wijndal, vorig seizoen na een eredivisieduel van AZ met VVV-Venlo - ANP

Het voetballeven van Owen Wijndal zag er drie maanden geleden nog bijzonder rooskleurig uit: na een uitstekend seizoen bij AZ, waarin hij alles speelde, gloorde een basisplek bij het Nederlands elftal op het EK. En daarna allicht een transfer naar een mooie nieuwe club. Maar het liep allemaal net even anders voor de 21-jarige linksback. Na vijf basisplaatsen op rij in het Nederlands elftal moest hij op het Europees kampioenschap genoegen nemen met slechts twee invalbeurten. Vervolgens kwam er een blessure aan zijn lies en zijn schaambeen waardoor hij de start van het nieuwe seizoen met AZ misliep. En de gewenste transfer? Die bleef uit. Het goede nieuws: van de blessure is Wijndal hersteld en mogelijk maakt hij zaterdag tegen PSV zijn rentree in een officiële wedstrijd. Bovendien is hij de nieuwe aanvoerder van AZ. Hij neemt de band over van Teun Koopmeiners, die zijn loopbaan vervolgt bij de Italiaanse club Atalanta. De lach is dan ook terug op zijn gezicht. "Het gaat steeds beter en ik ben fitter aan het worden", aldus Wijndal. Grote teleurstelling Overbelasting was de vermoedelijke oorzaak van de blessure. "Ik heb vorig jaar geen minuut gemist. En met de zomer erbij werd het met alles erop en eraan een beetje te veel voor mijn schaambeen. Je denkt steeds dat het wel gaat en wel kan, maar je hebt ook rust nodig. En als je zoveel wedstrijden speelt, kun je niet echt lekker rust nemen."

Ook in de voorbereiding op het EK met Oranje kon Wijndal geen gas terugnemen: "Ik wilde er alles aan doen om bij het EK te zijn, een van de mooiste dingen die er zijn." Maar tot zijn grote teleurstelling, en tot verbazing van velen, verdween Wijndal op het laatste moment uit de basis. Speelde zijn sluimerende blessure daar een rol bij? "Het zal er misschien wel mee te maken kunnen hebben, maar het was misschien niet de basisreden. Het heeft in ieder geval niet geholpen."

Moeilijk was het wel, zowel fysiek als mentaal. "Je wil graag aan iedereen laten zien hoe goed je bent en wat je kan. En je wordt daarin beperkt als je een beetje last hebt. Maar het hoort erbij, helaas." Ander AZ Maar het blessureleed van Wijndal is nu voorbij. Terwijl zijn collega's bij Oranje afgelopen week druk waren met de WK-kwalificatie, maakte de Zaandammer zijn eerste minuten van het seizoen tijdens een gewonnen oefenduel met Ajax. "Lekker om weer met de jongens op het veld te staan. En het ging wel aardig." Zaterdag hoopt Wijndal tegen PSV zijn rentree in de eredivisie te maken. In een heel ander AZ dan in zijn laatste officiële duel: zonder Calvin Stengs, Myron Boadu, Teun Koopmeiners, Marco Bizot en Jonas Svensson. Vijf smaakmakers in Alkmaar die wél hun gewenste transfer naar het buitenland maakten.

