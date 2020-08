Oost-Europa-correspondent NRC gewond bij protesten in Minsk

Bij de protesten van afgelopen weekend in de Wit-Russische hoofdstad Minsk is ook een Nederlandse vrouw gewond geraakt. Het gaat om Emilie van Outeren, de correspondent Oost-Europa van NRC. De krant meldt dat ze het naar omstandigheden redelijk maakt en goed aanspreekbaar is. Ze is inmiddels in Nederland. Hoe lang ze in het ziekenhuis moet blijven, is nog niet bekend.

Volgens NRC sprak Van Outeren zondagavond rond de protesten in Minsk met betogers. Toen ordetroepen begonnen te schieten brak er paniek uit. De Nederlandse journalist werd door een nog onbekend projectiel in haar bovenbeen getroffen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er geen berichten zijn dat er andere Nederlanders gewond zijn geraakt.

In Minsk en veel andere steden in Wit-Rusland wordt sinds zondag geprotesteerd tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen. Bij die protesten zijn zeker tientallen mensen gewond geraakt. Zeker een demonstrant is gedood. Tientallen mensen zijn gearresteerd.

'Uitslag kan niet kloppen'

Volgens officiële cijfers is president Loekasjenko de grote winnaar, maar in binnen- en buitenland wordt die uitslag betwist. Oppositiekandidaat Tichanovskaja zou slechts tien procent van de stemmen hebben binnengehaald, wat volgens critici niet kan kloppen. Er zou op grote schaal gefraudeerd zijn bij de stembureaus.

Tichanovskaja heeft gisteren geprobeerd het gesprek met president Loekasjenko aan te gaan, maar dat heeft niets opgeleverd. Daarna heeft ze bij de kiescommissie een klacht ingediend. Vermoed wordt dat ze vervolgens lang is ondervraagd en door de KGB onder druk is gezet. De Wit-Russische autoriteiten ontkennen dat.

Vanochtend werd bekend dat Tichanovskaja nu in Litouwen zit. Mogelijk is ze gevlucht om aan arrestatie te ontkomen. Een aantal medewerkers uit haar campagneteam is al gearresteerd.