Nederlandse vrouw gewond geraakt bij protesten in Minsk

Bij de protesten van afgelopen weekend in de Wit-Russische hoofdstad Minsk is ook een Nederlandse vrouw gewond geraakt. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het is niet duidelijk hoe ernstig haar verwondingen zijn en hoe ze bij de protesten betrokken is geraakt.

In Minsk en tientallen andere steden in Wit-Rusland wordt sinds zondag geprotesteerd tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen. Bij die protesten zijn zeker tientallen mensen gewond geraakt. Zeker een demonstrant is door de politie gedood. Tientallen mensen zijn gearresteerd.

'Uitslag kan niet kloppen'

Volgens officiële cijfers is president Loekasjenko de grote winnaar, maar in binnen- en buitenland wordt die uitslag betwist. Oppositiekandidaat Tichanovskaja zou slechts tien procent van de stemmen hebben binnengehaald, wat volgens critici niet kan kloppen. Er zou op grote schaal gefraudeerd zijn bij de stembureaus.

Tichanovskaja heeft gisteren geprobeerd het gesprek met president Loekasjenko aan te gaan, maar dat heeft niets opgeleverd. Daarna heeft ze bij de kiescommissie een klacht ingediend. Vermoed wordt dat ze vervolgens lang is ondervraagd en door de KGB onder druk is gezet. De Wit-Russische autoriteiten ontkennen dat.

Vanochtend werd bekend dat Tichanovskaja nu in Litouwen zit. Mogelijk is ze gevlucht om aan arrestatie te ontkomen. Een aantal medewerkers uit haar campagneteam is al gearresteerd.