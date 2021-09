Verstappen vindt draai in Monza, maar moet Bottas en Hamilton voor zich dulden

Max Verstappen op Monza - AFP

Een week na zijn indrukwekkende zege bij de Grand Prix van Nederland in Zandvoort moest Max Verstappen vrijdag weer aan de bak. Op het circuit van Monza kwalificeerde de Nederlander zich achter de twee Mercedessen als derde voor de sprintrace van zaterdag. Valtteri Bottas reed in de absolute slotfase van de kwalificatiesessie zijn stalgenoot Lewis Hamilton nog net van de eerste plaats. "Op deze baan zou het altijd moeilijk worden voor ons", toonde Verstappen zich redelijk tevreden na afloop. "In de vrije training hadden we het moeilijk en daarom ben ik blij om hier derde te worden. Ik hoop in de race dichterbij te zitten, je weet het nooit." De winnaar van de sprintrace verovert behalve drie punten voor het wereldkampioenschap en ook pole-position voor de hoofdrace van zondag. Bottas zal een eventuele pole overigens niet kunnen verzilveren, want die start zondag vanwege een motorwissel vermoedelijk achteraan.

Haas op de baan George Russell, komend seizoen teamgenoot van Lewis Hamilton bij Mercedes, kwam in de eerste kwalificatiesessie met de schrik vrij. De Engelsman kwalificeerde zich twee weken geleden in Spa-Francorchamps nog verrassend als tweede, maar kwam in de eerste serie rondjes niet verder dan de zestiende tijd. Yuki Tsunoda raakte zijn snelste rondje echter kwijt, omdat hij met vier wielen buiten de baan was gekomen en dus mocht Russell toch verder. Russells ploeggenoot Nicholas Latifi kwam een fractie tekort en dat kwam misschien wel door een overstekende haas op de baan. De Canadees wist zijn Williams-Mercedes met een snelle stuurbeweging nog net langs het rappe dier te laveren.

Andere opzet raceweekend De Grand Prix van Italië, de veertiende grote prijs van het seizoen, kent een andere opzet dan de meeste races dit seizoen. Op vrijdag is er na de eerste vrije training een kwalificatie voor de sprintrace van zaterdag. De korte race over ongeveer honderd kilometer (18 rondes) dient als kwalificatie voor de hoofdrace van zondag, maar er zijn ook WK-punten te verdienen. Later dit seizoen wordt deze opzet nog een keer toegepast.

In de tweede sessie viel toch het doek voor Russell en dat gold ook voor coureurs als Alonso en Vettel. Verstappen, die in de eerste twee sessies veel last had van de drukte op de baan en zelfs een straf riskeerde door zijn bolide in de pitlane langs de ontstane file te friemelen, kwam opnieuw niet in de buurt bij de Mercedessen. Hamilton was ook nu de snelste met 1.19,936, voor teamgenoot Bottas op 0,096. Verstappen noteerde de vierde tijd op 0,293.

Lewis Hamilton in actie in Italië - Reuters

Met 'slechts' tien auto's in de derde sessie kreeg Verstappen wel ruim baan en dat resulteerde meteen in een zeer scherpe tijd. Met 1.19,966 was hij aanvankelijk slechts 0,017 langzamer dan Hamilton. Bottas verrast met snelste tijd Ook Norris reed een prima ronde, was slechts 0,065 langzamer dan Verstappen en leek zo derde te worden. Tot Bottas in de laatste seconden alsnog de snelste ronde uit zijn auto wist te persen. De Fin, die na het seizoen overstapt naar Alfa Romeo, kwam na 1.19,555 over de streep en was zo 0,096 sneller dan Hamilton die zich ook nog flink verbeterde. "Natuurlijk is het fijn om de snelste te zijn", sprak Bottas. "Ik voel me goed en ontspannen dat alles voor volgend jaar opgehelderd is. Natuurlijk probeer ik om de sprintrace te winnen. En dan zien we zondag wel."

'Verraderlijk om in te halen' In de vrije training was Hamilton ook al de snelste van het stel, gevolgd door Verstappen, de leider in de WK-stand. Valtteri Bottas zette toen de derde tijd neer. Opvallend was dat de Mercedessen geen gebruik maakten van de zachte, snelle, rode band en alsnog heel snel waren.

Lewis Hamilton - AFP