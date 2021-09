Hamilton ondanks langzamere band voorlopig sneller dan Verstappen in Italië

Lewis Hamilton was in Italië de snelste van het stel, gevolgd door Verstappen, de leider in de WK-stand. Valtteri Bottas zette de derde tijd neer. Opvallend was dat de Mercedessen geen gebruik maakten van de zachte, snelle, rode band en alsnog heel snel waren.

De korte race over ongeveer honderd kilometer (18 rondes) dient als kwalificatie voor de hoofdrace van zondag, maar er zijn ook WK-punten te verdienen. Later dit seizoen wordt deze opzet nog een keer toegepast.

Eerder deze week liet Verstappen zijn licht al schijnen op het raceweekend en vooral de baan in Monza. "Het oogt vrij simpel met veel rechte stukken en een paar bochten, maar dit is echt geen makkelijk circuit", aldus Verstappen.

"Het asfalt is oud. Bovendien rijdt iedereen hier met weinig neerwaartse druk en een kleine achtervleugel, je auto glijdt daardoor alle kanten op. Remmen is moeilijker en je moet oppassen voor de hobbels. Het is in de race ook verraderlijk lastig om hier in te halen."