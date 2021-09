Lachen om 'wappie' bij Van Gaal, debuteren in Jong Oranje: Timbers droomweek

Quinten Timber - Orange Pictures

"Ik mag niet klagen", zegt een vrolijke Quinten Timber dinsdagavond na zijn debuut voor Jong Oranje. Een understatement. Aan de rand van het veld in Deventer denkt hij eens terug aan wat hij allemaal heeft meegemaakt. Een terugblik op zijn droomweek. Of ja: anderhalve droomweek eigenlijk. Zondag 29 augustus: uitblinker bij FC Utrecht Terwijl Jurriën Timber naam maakt in de hoofdmacht van Ajax, is tweelingbroer Quinten nog een stuk onbekender als hij begin mei tekent bij FC Utrecht, in hun geboortestad. Na de eerste drie competitieduels is ook Quinten inmiddels een bekende voetbalnaam. En niet alleen omdat hij op de fiets naar de Galgenwaard gaat. In een goed draaiend Utrecht is hij een van de uitblinkers tot nu toe op het middenveld.

Bekijk de samenvatting van FC Utrecht - Feyenoord - NOS

Met misschien wel de mooiste overwinning in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Overtuigend voetbal, Utrechtse vechtlust en een sterk spelende Timber, die zich daarna mag melden bij Jong Oranje. Woensdag 1 september: voor het eerst bij Jong Oranje Als een van de vijftien debutanten in de selectie rijdt Timber naar Hotel Oud London in Zeist, de thuisbasis van Jong Oranje, op een steenworp afstand van de KNVB Campus. In de middag is het tijd voor interviews. Veel journalisten, camera's en microfoons staan klaar op het terras voor een babbeltje met de talenten. Timber, altijd met een lach op zijn gezicht, wacht ontspannen op zijn volgende gesprek.

Quinten Timber poseert bij het persmoment van Jong Oranje - Orange Pictures

Tussendoor dolt hij wat met Myron Boadu die wordt geïnterviewd, poseert hij met een groot schaakstuk voor de lens van een fotograaf en zit hij wat op zijn telefoon te spelen. Hier zit geen verlegen debutant. Zondag 5 september: meetrainen met het grote Oranje Jong Oranje speelt deze periode niet twee, maar één kwalificatieduel. Op dinsdagavond tegen Jong Moldavië. Tot die tijd wordt er getraind en hebben de spelers tijd om elkaar beter te leren kennen. Op zondagochtend staat Timber met zijn voetbalschoenen klaar voor de training van Jong Oranje. Dan krijgt hij te horen dat hij eerder van het veld afgaat. Niet vanwege fysieke beperkingen, maar om een bijzondere reden. Louis van Gaal heeft hem namelijk nodig op de training van het grote Oranje. Anders komt de bondscoach niet uit met zijn partijspel. "Toen ik dat hoorde, kreeg ik wel een beetje kriebels", aldus Timber.

Jurriën Timber en Quinten Timber op de training bij Oranje - ANP

Onder applaus van de spelers en staf van het Nederlands elftal komt de 20-jarige Utrechter het veld op. "Je lijkt helemaal niet op je broer", stelt Van Gaal, alvorens hij Timber de hand schudt. Dat zorgt voor een opmerkelijk gesprek. In coronatijd is handen schudden namelijk verboden. Maar volgens Van Gaal kan het in dit geval. "Ik ben gevaccineerd, jij ook?", vraagt de coach. Timber zegt dat hij ook zijn prik heeft gehad. "Oh gelukkig", reageert Van Gaal. "Geen wappie dus." "Ik moest wel lachen", blikt Timber terug op de conversatie, die ook over de ontwikkeling van Timber ging. "Volgens mij volgt Van Gaal alles en iedereen en dus ook mij."

Van Gaal verwelkomt Quinten Timber op Oranjetraining: 'Geen wappie?' - NOS

Voor Quinten was het vooral leuk om weer met zijn tweelingbroer Jurriën op het veld te staan. "Hij had me nog geprobeerd om te bellen voor de training, dus toen wist hij het waarschijnlijk al. Hij vond het ook leuk en genoot ervan." Maar was zesvoudig international Jurriën ook tevreden over zijn minder ervaren broer? "Daar hebben we het niet eens over gehad, maar waarschijnlijk wel, haha." Dinsdag 7 september: sterk debuut bij Jong Oranje Voor het eerst hoort Quinten Timber het Wilhelmus als speler van Jong Oranje. In de Adelaarshorst geniet de middenvelder daar met volle teugen van. "Ik hoop het nog heel vaak te horen", zegt hij dan ook.

Quinten Timber in Jong Oranje - AFP