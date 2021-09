Erasmus Universiteit sluit gebouw op campus, scheuren in de vloer

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft een gebouw op de campus ontruimd, omdat er scheuren in de vloeren zijn ontdekt. Hoe die scheuren zijn ontstaan, is niet bekend.

Het Polak Building blijft uit voorzorg tot 26 september dicht, zegt de universiteit. In het gebouw wordt onderwijs gegeven en er zitten ook studieplekken en winkels in. Ook de winkels zijn nu dicht.

Het gebouw werd in oktober 2017 ook ontruimd. Toen was er angst voor instorting, omdat het gebouw dezelfde vloerconstructie had als de parkeergarage bij Eindhoven Airport, die een paar maanden daarvoor was ingestort. Het Polak Building ging in april 2018 weer open, nadat er stalen palen onder de vloeren waren aangebracht.

Het multifunctionele onderwijsgebouw is in september 2015 opgeleverd. De collegezalen liggen op de eerste verdieping. Een opvallend kenmerk van het gebouw zijn de trappen in het centrale gedeelte, die aan het werk van de kunstenaar Escher doen denken.