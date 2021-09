Dit zijn elf nieuwe spelers in de eredivisie op wie je moet letten

Technisch directeur Ted van Leeuwen van NEC heeft een neusje voor talent en denkt met Pedro Ruiz weer een pareltje te hebben vastgelegd. De 21-jarige Spanjaard wordt voor twee jaar gehuurd van Olympique Marseille, dat hem net had overgenomen van Real Madrid, waar hij niet verder was gekomen dan het tweede elftal.

Op welke nieuwelingen in de eredivisie moeten we vooral gaan letten? Dit zijn elf spelers die het in zich hebben om de komende tijd op te gaan vallen.

Ook sc Heerenveen huurde in de laatste dagen van de transfermarkt een speler van een Franse club. De Friezen huren de 20-jarige vleugelspeler Anthony Musaba voor één seizoen van AS Monaco, dat hem afgelopen seizoen uitleende aan het Belgische Cercle Brugge.

In januari 2020 liep Ruiz een zware knieblessure op en sindsdien speelde hij geen officiële wedstrijd meer. In Nijmegen krijgt hij de kans om zich verder te ontwikkelen. Hij moet de concurrentie aangaan met de Turkse spits Ali Akman en een spitsenduo met laatstgenoemde behoort ook tot de mogelijkheden.

"Pedro Ruiz viel al op jonge leeftijd op in de jeugd van Real Madrid", lichtte Van Leeuwen toe. "Pedro is een toptalent in Spanje. Een centrumspits van bijna twee meter, maar tegelijkertijd lichtvoetig. Dat is een zeldzame combinatie."

De 21-jarige Reiss Nelson komt uit de jeugdopleiding van Arsenal, is een jeugdvriend van Jadon Sancho en geldt als een groot talent. Echt doorbreken deed de Engelse jeugdinternational nog niet. Dat hoopt de vleugelspeler dit seizoen te doen, waarin hij door Arsenal aan Feyenoord is verhuurd.

Musaba doorliep de jeugdopleiding van NEC en maakte in 2019 zijn debuut in het profvoetbal. Na een sterk seizoen in de eerste divisie (25 wedstrijden, 7 goals) klopten topclubs uit Duitsland, Italië en Spanje vorig jaar aan bij NEC voor het toen 19-jarige talent.

Rotterdam-Zuid kijkt ook vol spanning uit naar de rentree in de eredivisie van Cyriel Dessers. De 26-jarige Belgische aanvaller, die tot nu toe één interland voor Nigeria speelde, komt dit seizoen op huurbasis over van Racing Genk, waar hij geen basisplaats kon afdwingen.

Het is de tweede keer dat Nelson wordt verhuurd. In 2018/2019 droeg hij het shirt van Hoffenheim in de Bundesliga. Zijn toenmalige trainer Julian Nagelsmann zei destijds enthousiast: "Hij heeft de kwaliteiten om het niveau van topspelers als Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Arjen Robben te bereiken, als hij consistent blijft en zijn mentaliteit weet te handhaven."

De 19-jarige Deense vleugelspeler komt over van FC Kopenhagen en tekende voor vijf jaar in Amsterdam. Met de transfer was 12 miljoen euro gemoeid.

De goedlachse Dessers heeft er in ieder geval zin in: "Zie jullie snel bij de cornervlag om een goaltje te vieren", liet hij de Feyenoord-fans via Twitter al weten.

Dessers is een bekende verschijning op de Nederlandse velden: hij maakte al doelpunten voor NAC Breda, FC Utrecht en Heracles. In Almelo werd hij vorig jaar, in het door de coronacrisis afgebroken seizoen, met vijftien goals zelfs officieus topscorer van de eredivisie.

De 26-jarige Braziliaan Carlos Vinícius Alves Morais is de zo vurig gewenste versterking in de voorhoede van PSV, na het vertrek van Donyell Malen. De nieuwe nummer 9 begon zijn carrière bij Santos, in Brazilië. Via Palmeiras, AA Caldense, Anápolis-GO, Real SC, Napoli en AS Monaco belandde hij in 2019 bij Benfica. De Portugezen verhuren hem voor twee seizoenen aan PSV, met een optie tot koop.

In zijn eerste seizoen bij Benfica werd Vinícius met 24 goals meteen topscorer in Portugal. Vorig seizoen werd hij verhuurd aan Tottenham Hotspur, waar hij in de Europa League zes keer scoorde in negen duels. Maar in de Premier League kon hij Harry Kane niet van zijn troon stoten en bleef hij staan op één goal in negen wedstrijden.

Kaj Sierhuis (Heracles Almelo)

De 23-jarige aanvaller keert terug in de eredivisie en aast op revanche na een teleurstellend avontuur in Frankrijk. In de winter van 2020 verhuisde de jeugdinternational van FC Groningen - dat hem huurde van Ajax - naar Stade Reims. Waar hij twaalf minuten na zijn debuut uitviel met een hamstringblessure.