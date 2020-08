Hackers stelen gegevens afgestudeerden Universiteit Utrecht

Hackers hebben met een cyberaanval gegevens van afgestudeerden, donateurs en externe relaties van de Universiteit Utrecht (UU) in handen gekregen. Het gaat om namen, geboortedata, e-mailadressen, telefoonnummers en in sommige gevallen ook loopbaangegevens en informatie over donatiegedrag.

De hackers hadden hun aanval gericht op Blackbaud, een bedrijf dat wereldwijd klantgegevens beheert voor onderwijsinstellingen en organisaties in de non-profitsector. Ook de TU Delft is getroffen.

Oude back-up

De aanval vond begin dit jaar plaats, de UU werd in juli hierover geïnformeerd. Volgens de universiteit hebben de hackers alleen toegang gekregen tot een oude back-up uit 2017, schrijft RTV Utrecht. In het databestand staan ook bankgegevens en wachtwoorden, maar daar konden de hackers volgens de universiteit niet bij omdat die bestanden versleuteld waren.

De universiteit gaat ervan uit dat de gegevens verder niet misbruikt zijn. Blackbaud heeft laten weten dat de hackers de data inmiddels vernietigd hebben en dat er geen aanleiding is om aan te nemen dat ze de data hebben verspreid.