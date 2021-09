De uitzending van 10 september

Wonen naast een drukke snelweg

In de serie "Onder de rook" besteden we aandacht aan mensen die naast een grote bron van overlast wonen. In deze aflevering de omwonenden van de A4 in Heijningen, Noord-Brabant. De snelweg voor hun deur werd weinig gebruikt toen hij nog overliep in een provinciale weg. Maar in 2014 werd de snelweg doorgetrokken en dat veranderde de situatie drastisch; er rijdt nu drie keer zoveel wegverkeer, met geluidsoverlast en slaaptekort tot gevolg.

Omwonenden pleiten voor geluidsschermen. Maar die zijn er, onlangs jarenlange strijd, nog niet gekomen.