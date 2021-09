De Jonge: ook in het najaar nog coronamaatregelen nodig

De Jonge wijst erop dat er inmiddels een hoge vaccinatiegraad is in Nederland, maar dat er ook nog een grote groep mensen is die - om verschillende redenen - niet goed beschermd is. Daardoor kan de druk op de zorg toch weer snel toenemen. "Dat betekent dat wij als overheid de taak hebben om de snelheid van de verspreiding van het virus in het najaar af te remmen."

Dinsdag geven De Jonge en demissionair premier Rutte weer een coronapersconferentie. Dan wordt bekendgemaakt welke versoepelingen er vanaf 20 september mogelijk zijn. Eerder zeiden ze ernaar te streven om dan onder meer de anderhalvemeterregel en de mondkapjesplicht in het ov te schrappen, maar het is de vraag of dat gaat lukken.

Ook in het najaar zullen er nog coronamaatregelen nodig zijn. Minister De Jonge (Volksgezondheid) zei na de ministerraad: "We zijn nog niet off the hook." De komende dagen wordt gekeken welke stappen er gezet kunnen worden.

De Jonge over maatregelen in het najaar - NOS

Vanmorgen werd al duidelijk dat De Jonge grote nadelen ziet aan het opheffen van de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer. Hij zei dat niet moet worden onderschat dat veel mensen zich daardoor extra kwetsbaar zullen voelen in trein, tram en bus. "En ik denk dat bijvoorbeeld de NS zich daar ook rekenschap van moet geven."

De Jonge zegt dat ov-reizigers straks mogelijk weer "als haringen in een ton" zitten. "En dan denk ik dat mensen met een zwakke immuunrespons - die wel gevaccineerd zijn, maar bij wie dat misschien minder goed aanslaat - er niet zo blij mee zijn dat ze tegen iemand aangeplakt staan die de hele tijd in hun nek staat te 'aerosolen'."

'Enorm dilemma'

Het kabinet heeft de deskundigen van het Outbreak Management Team om advies gevraagd, ook over de anderhalvemeterregel en het thuiswerkadvies dat nog altijd geldt. Het OMT-advies wordt naar verwachting vanavond naar het kabinet gestuurd en ligt zondag op tafel bij een overleg in het Catshuis over de coronamaatregelen. Tot die tijd worden er geen besluiten genomen, benadrukt de coronaminister.

"We zitten met een enorm dilemma. Je ziet aan de ene kant dat de rek er enorm uit is in de samenleving. Maar aan de andere kant is de rek er ook uit in de zorg en daar moet je ook rekening mee houden", zegt De Jonge.

Nachthoreca en evenementen onzeker

Het kabinet kijkt ook of de nachthoreca weer open kan, maar daarover zijn nog reserves. Aan het begin van de zomer raakten veel jongeren besmet in het nachtleven en werden versoepelingen juist weer teruggedraaid. "We moeten even behoedzaam blijven", zegt hij nu.

De Jonge zegt verder met de evenementenbranche in gesprek te zullen gaan "om te kijken wat er wel kan, gegeven het feit dat we in zo hoge mate gevaccineerd zijn." Maar hij zegt daar direct bij: "De afgelopen anderhalf jaar is een grote test geweest van onze solidariteit, en die solidariteit zullen we de komende maanden nog wel eventjes nodig hebben."