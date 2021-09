'Ouders met spoedsituaties in de toeslagenaffaire zitten vast'

De groep van ernstig gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire zit vast tussen twee instanties die zijn opgericht om hun schade te vergoeden. Daardoor moeten die ouders nog maanden wachten, waardoor zij opnieuw in de problemen komen en bijvoorbeeld geconfronteerd kunnen worden met gedwongen huisuitzetting, blijkt uit onderzoek van Trouw en RTL Nieuws.

Herstelorganisatie UHT heeft de groep waar het om gaat al erkend als gedupeerde en ook al deels gecompenseerd. Na erkenning door UHT kunnen ouders zich ook melden bij de Commissie Werkelijke Schade (CWS) om in aanmerking te komen voor aanvullende compensatie. Gedupeerden in nood worden door UHT naar de commissie verwezen, schrijft Trouw.

Zeker 300 ouders hebben zich bij de CWS gemeld. Ongeveer 45 verzoeken zijn afgehandeld en de andere ouders moeten zeker een halfjaar wachten.

De commissie laat weten te begrijpen dat er behoefte is om sneller te beslissen, maar dat zij daarvoor niet over voldoende mensen en middelen beschikt. "Het is buitengewoon vervelend. Maar het UHT is voor de gedupeerden met urgente zaken, wij zijn niet voor noodsituaties", zegt CWS, die mensen weer terugverwijst naar het UHT.

Belangenorganisatie van ouders in de kinderopvang, BOinK, benadrukt de complexiteit van de schadedossiers, maar roept ook schuldeisers op om hun verantwoordelijkheid te nemen. "De acute noodhulp zit bij UHT, maar dat zijn niet de mensen met de absolute macht. Dus gemeenten moeten ook meewerken en schuldeisers moeten gedupeerden in de tussentijd met rust laten", zegt voorzitter Gjalt Jellesma.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen, die over de kinderopvangtoeslag gaat, komt eind deze maand met een voortgangsrapportage over de afhandeling van de schade van de toeslagenaffaire.