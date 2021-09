Biden en Xi bellen voor het eerst in maanden, 'concurrentie mag geen conflict worden'

Peking klaagt al langer over de bemoeienis van Washington met bijvoorbeeld de mensenrechtensituatie in China, Hongkong en de Chinese reactie op de uitbraak van het coronavirus. Een anonieme Amerikaanse regeringsfunctionaris zegt tegen persbureau AP dat Biden op zijn beurt duidelijk heeft gemaakt dat hij niet van plan is om over dit soort zaken te zwijgen.

Het Chinese staatspersbureau Xinhua meldt dat Xi Biden onder meer heeft laten weten dat wat hem betreft het Amerikaanse China-beleid "serieuze moeilijkheden" heeft veroorzaakt voor de relatie tussen de landen. "Dit is fundamenteel niet in het belang van de twee volkeren", citeerde Xinhua Xi. "Een Chinees-Amerikaanse confrontatie zou beide landen en de wereld rampspoed brengen."

"De twee leiders hebben een breed en strategisch gesprek gevoerd, waarin ze spraken over zaken waarbij onze belangen overeenkomen maar ook zaken waarbij onze belangen, waarden en perspectieven verschillen", schrijft het Witte Huis diplomatiek in een verklaring . Volgens de Chinese staatsomroep CCTV was het een "eerlijk en diepgaand" gesprek.

Het is nog maar de tweede keer dat Biden en Xi elkaar bellen sinds de inauguratie van de Amerikaanse president. Het telefoontje komt op het moment dat de relatie tussen de machten wordt geplaagd door onenigheid over handel, spionage en de coronapandemie.

Voor het eerst in zeven maanden hebben de Amerikaanse president Biden en zijn Chinese evenknie Xi Jinping elkaar telefonisch gesproken. In het 90 minuten durende overleg, op initiatief van Biden, ging het volgens het Witte Huis onder meer over "de verantwoordelijkheid van beide landen om erop toe te zien dat concurrentie niet uitgroeit tot een conflict".

China-correspondent Sjoerd den Daas in het NOS Radio 1 Journaal:

"Het is een beetje onduidelijk waarom het zolang geduurd heeft. Ik denk dat Xi er sowieso weinig mee te winnen had en in de afgelopen maanden zijn er wel ontmoetingen geweest op lagere niveaus. Dat was vaak vuurwerk over en weer: beschuldigingen en geschreeuw van zowel de Amerikanen als de Chinezen. Ze gingen er keihard in.

Het liefst wil Xi af van de sancties die er zijn als gevolg van mensenrechtenschendingen in Hongkong en in Xinjiang. Xi wil ook af van de handelstarieven die Trump eerder invoerde, want Biden heeft eigenlijk niet zoveel veranderd aan het China-beleid van Trump. Ik denk dat hij tegelijkertijd ook wel weet dat dat echt iets zal worden van de lange adem en dat ze er op dit soort gevoelige dossiers niet uit gaan komen. Dan is het vooral zaak om de conflicten goed te managen.

En er is veel gebeurd in Afghanistan. Amerika is er weg, China zoekt toenadering en heeft zijn eerste leningen verstrekt aan de regering van de Taliban. Het komt niet terug in de transcripten aan beide kanten, maar het lijkt me uitgesloten dat daar niet over is gesproken, al is het alleen al om de horloges gelijk te zetten en een klein beetje beter te weten hoe de ander in de wedstrijd zit, daar."