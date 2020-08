Schotse competitie mogelijk alweer op pauze na nieuwe schending coronaregels

De Schotse regering dreigt de Premier League, de hoogste voetbalcompetitie in Schotland, anderhalve week na de start van het nieuwe seizoen alweer stil te leggen. Het is een reactie op de overtreding van het coronaprotocol door Celtic-speler Boli Bolingoli.

De verdediger van de Schotse kampioen gaf toe dat hij zich na een recent bezoek aan Spanje niet aan de strikte quarantaineregels heeft gehouden. Bolingoli deed afgelopen zondag (kort na zijn trip naar Spanje) gewoon mee in de uitwedstrijd tegen Kilmarnock (1-1).

Pas na het duel bracht Bolingoli zijn club op de hoogte van zijn reis. "Het is binnen de huidige omstandigheden moeilijk om een nog minder verantwoordelijke actie voor te stellen. Dit is niet uit te leggen. We zullen via onze eigen disciplinaire procedures direct actie ondernemen", meldt Celtic in een verklaring op de website.

Nieuwste incident

Het is niet het eerste incident sinds de Schotse competitie op 1 augustus van start ging. Twee spelers van Aberdeen werden positief getest op het coronavirus nadat ze na de eerste competitiewedstrijd met zes ploeggenoten een bar hadden bezocht. Het duel met St. Johnstone van afgelopen zaterdag werd daarom afgelast.