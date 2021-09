Verstappen viert zijn Zandvoortse zege later wel: 'Feestjes moeten even wachten'

Het was een grootse overwinning in Zandvoort. Een GP-zege die prominent de sportgeschiedenisboeken in gaat. Maar lijdend voorwerp Max Verstappen heeft de winst in de Grand Prix van Nederland nog niet echt kunnen vieren. De WK-leider van de Formule 1 is inmiddels in Italië. Op Monza staat het derde raceweekend op rij voor de deur.

"Ik heb na de podiumceremonie en de mediaverplichtingen even iets gedronken met prins Bernhard, maar ik ben daarna meteen naar Monaco gevlogen", vertelt Verstappen. "Ik was door de races op Spa-Francorchamps en Zandvoort al twee weken van huis en dan is het lekker om even rust te pakken. De feestjes moeten maar even wachten. Ik focus me nu op de Italiaanse grand prix."

Opgelucht

Aan de Nederlandse westkust boekte Verstappen zijn zeventiende GP-overwinning. "Het was zeker een van mijn beste en mooiste zeges", blikt de Red Bull-rijder terug op de race, die hij van start tot finish leidde. "Het is moeilijk de emotie die loskomt na je allereerste zege te overtreffen, maar deze scoort hoog. Het was geweldig om zoveel fans te zien feestvieren op de tribunes."