Kind in baanbrekende abortuszaak Roe v. Wade doet haar verhaal

Haar verwekking was het begin van een strijd over abortus die nog altijd voortduurt in de VS, maar zelf kwam ze daarin nog nooit aan het woord. Het kind dat ter wereld kwam tijdens de Amerikaanse rechtszaak die abortus legaliseerde, Roe v. Wade, doet nu na 51 jaar haar verhaal in maandblad The Atlantic.

Shelley Lynn Thornton heeft altijd geweten dat ze geadopteerd was, maar haar hele jeugd wist zijzelf noch haar gezin van haar band met de spraakmakende rechtszaak. Nadat ze daar via een roddelblad achter was gekomen, bleef ze haar naam uit de publiciteit houden uit angst speelbal te worden in het debat.

Nu wil Thornton een eind maken aan "de leugens en geheimen". Juist op een moment dat de abortusstrijd in het land oplaait.

Roddelblad

Jane Roe was het pseudoniem waaronder haar biologische moeder Norma McCorvey in 1969 bij de rechter een abortus wilde afdwingen. Ze was ongetrouwd zwanger van haar derde kind, nadat ze twee eerdere kinderen al ter adoptie had afgestaan. Hoewel het Hooggerechtshof McCorvey in 1973 gelijk gaf, was ze toen allang bevallen van haar kind.

Die baby was terechtgekomen bij een kinderloos echtpaar in Dallas. Bij de adoptie had niemand het nieuwe gezin verteld over band met de nog lopende rechtszaak. Thornton kwam daar pas achter toen McCorvey in 1989 herenigd wilde worden met haar kinderen.