Twijfels rondom afscheid Van der Breggen: 'Hopen dat ze op niveau is bij WK'

In een verklaring stelde Van der Breggen maandag: "Ik heb geen idee waarom ik momenteel mijn niveau niet haal. We zullen de komende dagen diverse onderzoeken doen. Aan de hand daarvan bepaal ik mijn verdere programma dit jaar."

Ze schrok van haar optreden in de Vuelta afgelopen weekeinde. De winnares van olympisch brons op de tijdrit in Tokio finishte op de 58ste plaats op ruim 23 minuten van winnares Annemiek van Vleuten. Stam: "Ze haalde daar haar normale waardes niet."

Het is nog onzeker of Anna van der Breggen op tijd fit is voor de WK wielrennen. "We hebben bloedtesten gedaan en het is wachten op de uitslagen", legt Danny Stam, manager van Van der Breggen bij SD Worx, uit.

Heel veel zorgen over haar gezondheid maken ze zich vooralsnog niet bij SD Worx ("ze voelt zich niet heel beroerd"), maar het is niet de normale Van der Breggen die ze afgelopen week hebben gezien. "Als je geen normale trainingsarbeid kan leveren, dan wil je weten wat er aan de hand is."

Over anderhalve week, op maandag 20 september, staat de tijdrit op het programma bij de WK in België. "We hopen dat we het kunnen oplossen", aldus Stam. "Als wij hebben uitgesloten dat er iets in het bloed zit dat niet goed is, kan ze de langere trainingen weer hervatten.''

Stam kan niets bedenken waardoor Van der Breggen, die bij de WK van vorig jaar in Imola zowel de tijdrit als de wegwedstrijd won, in een vormdip zit. "Ze is teruggekeerd van de Spelen, heeft een weekje vakantie gehad, wat trainingen gedaan en vervolgens zijn in de Vuelta haar waardes achteruitgegaan. Ze kwam tot de conclusie: als ik zo op de EK moet rijden, heeft het weinig zin."

Afscheid

Stam bevestigt dat, ongeacht de uitslagen van de testen, de wegrace bij de WK op zaterdag 25 september haar laatste wedstrijd zal zijn als profrenster. "Na de WK rijdt ze geen andere koers meer, daar verandert niets aan. Of ze start wel, of ze start niet. Het is hopen dat ze eraan kan deelnemen op haar niveau en dat ze het afscheid krijgt dat ze verdient."