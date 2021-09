Hoekstra: deur voor Omtzigt staat altijd open

CDA-leider Hoekstra blijft de deur openhouden voor Pieter Omtzigt. Het Kamerlid zegde in juni zijn CDA-lidmaatschap op, nadat hij felle kritiek had geuit op de manier waarop de partij met hem is omgegaan. Deze week maakte hij bekend dat zijn vertrek definitief is en dat hij verdergaat als onafhankelijk Kamerlid. Omtzigt heeft maanden ziek thuis gezeten en komt volgende week terug in de Kamer.

In een gesprek met het AD noemt Hoekstra het enorm jammer dat Omtzigt de partij echt heeft verlaten. "Ik had hem dolgraag aan boord gehouden." Hoekstra zegt met Omtzigt te hebben afgesproken dat ze ook in de toekomst blijven samenwerken.

Morgen is een belangrijk congres van het CDA. Dan zal het veel gaan over de situatie rond Omtzigt, de verkiezingsnederlaag in maart en de slechte peilingen.

Fouten in campagne

Hoekstra erkent dat allerlei dingen niet goed zijn gegaan en dat hijzelf in de campagne ook fouten heeft gemaakt. Hij noemt als voorbeeld de manier waarop hij heeft gecommuniceerd over de commissie-Borstlap. Dat het CDA de aanbeveling van die commissie overneemt om de WW-duur te bekorten, leidde tot veel kritiek. Ook dat hij in campagnetijd op een overdekte ijsbaan ging schaatsen, terwijl dat vanwege de coronamaatregelen niet mocht, vindt hij achteraf evident fout.

Hoekstra is het eens met een interne partijcommissie, die deze zomer concludeerde dat het CDA "van zichzelf heeft verloren". "De eenheid was soms ver te zoeken, we waren geen team, dat moet ik mij ook aantrekken", zegt Hoekstra. In gesprekken met leden hoort hij vooral dat zij behoefte hebben aan 'verbinding'.

'Geen VVD-light'

De kritiek van een deel van de achterban dat het CDA een 'VVD-light' zou zijn, wijst Hoekstra van de hand: "wij zijn een volstrekt andere partij dan de VVD, met volstrekt andere uitgangspunten. Wij zijn voor het afschaffen van het leenstelsel, voor de invoer van een maatschappelijke dienstplicht en hameren op het belang van een vast contract, We verwachten niet alle heil van de overheid, maar ook niet van het individu."

Hoerkstra wil niet vooruitlopen op de vraag of hij weer minister wil worden als het CDA in het kabinet komt. Er zijn ook pleidooien dat hij beter in de Kamer kan blijven. "Eerst maar eens formeren", zegt hij in het AD.