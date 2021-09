Franse burgemeester over terugsturen bootvluchtelingen: ‘Schandalig en onmenselijk’

In Frankrijk zijn grote zorgen over het plan van het Verenigd Koninkrijk om boten met migranten terug te sturen naar Franse wateren. De Britse kustwacht traint al maanden om 'omdraai-acties' op zee te kunnen uitvoeren. Jean-Luc Dubaele, burgemeester van de Franse kustplaats Wimereux, noemt het plan "humanitair gezien schandalig, echt ongelooflijk en onmenselijk".

Daar komt bij de dat de Fransen zeggen dat zij volgens het maritiem recht niet meer mogen ingrijpen, zodra de vluchtelingen op het water zijn. En dat frustreert de Britten. Want op het moment dat de bootjes aan de Engelse kant van Het Kanaal zijn aangekomen, is de Britse kustwacht wel verplicht ze te helpen.

"Vandaag is er sprake van een invasie van migranten op ons grondgebied", vertelt burgemeester Dubaele. "We maken ons grote zorgen. Sinds afgelopen weekend worden er migrantenkampen opgezet. We hebben niet genoeg politiemensen of personeel om ertegen op te treden."

Steeds meer mensen vluchten via het water van Frankrijk naar Engeland. Dat waren er dit jaar al 13.500 en in 2019 nog maar 2000. Wimereux, een Franse kustplaats ten westen van Callais, is een populaire vertrekplaats.

Massaal met de boot

Dat de stroom van migranten nu zo groot is, komt door een samenloop van omstandigheden. Het is makkelijker om Het Kanaal over te steken in de zomer, bij goed weer en rustig water. En een paar jaar geleden probeerden veel migranten nog naar Engeland te komen door in vrachtwagens te klimmen. Die optie is minder populair geworden, omdat vrachtwagens steeds strenger worden gecontroleerd.

De meeste migranten zijn mensen uit het Midden-Oosten en Afrika, en ook steeds meer vrouwen en kinderen. Zij willen naar Groot-Brittannië omdat daar al familie woont of omdat ze de taal goed spreken. Ook is het in Engeland makkelijker om illegaal te werken en is het zorgsysteem aantrekkelijk.