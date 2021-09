Kans op historie voor Nederlandse curlingmannen met OKT in Leeuwarden

Het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) curling vindt in december plaats in Leeuwarden. Het evenement voor mannen, vrouwen en gemengde teams wordt van zaterdag 4 december tot en met zondag 19 december gehouden in de Elfstedenhal in Leeuwarden.

Tijdens het toernooi zijn voor de mannen nog drie tickets voor de Olympische Spelen in Peking te verdienen. Het Nederlandse team kan zich voor het eerst in de geschiedenis kwalificeren voor de Olympische Winterspelen.

Geen Nederlandse vrouwen

Oranje krijgt in Leeuwarden concurrentie van Italië, Noorwegen, Japan, Duitsland, Denemarken en Zuid-Korea. Op basis van hun WK-klassering zijn Zweden, Groot-Brittannië, Zwitserland, de ploeg van het Russisch Olympisch Comité (ROC), Canada en de Verenigde Staten al zeker van een olympisch ticket, naast gastland China.

De Nederlandse curlingvrouwen doen niet mee aan het kwalificatietoernooi. Ook bij de gemengde teams is Nederland niet vertegenwoordigd in Leeuwarden.