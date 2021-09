Stuntende tieners Fernandez (19) en Raducanu (18) zorgen voor droomfinale op US Open

Emma Raducanu is blij na het winnen van de halve finales tegen Maria Sakkari - AFP

Een droomfinale op de US Open in het vrouwentoernooi: niet tussen de nummers één en twee van de wereld, maar tussen twee ongeplaatste, stuntende tieners: de 19-jarige Leylah Fernandez en de 18-jarige Emma Raducanu. De pas 18-jarige Raducanu is de eerste qualifier ooit in een grandslamfinale. De Britse nummer 150 van de wereld won tegen Maria Sakkari (17) ook haar negende duel zonder setverlies op de US Open: 6-1, 6-4.

Raducanu, de eerste Britse finaliste op een grandslamtoernooi sinds Virgina Wade in 1977, stond in het hoofdtoernooi pas 27 games af. In juli had ze bij haar grandslamdebuut op Wimbledon al verrast met een plaats in de achtste finales. Tegen Sakkari snelde ze met harde vegen vanaf de baseline direct naar een 5-0 voorsprong. De Griekse tennisster sputterde nog tegen, maar was door 33 onnodige fouten en zeven gemiste breekkansen kansloos. Fernandez ten koste van Sabalenka naar finale Dit toernooi won de Canadese tennisster Fernandez, die afgelopen maandag 19 jaar werd, al van Naomi Osaka (3), Jelina Svitolina (5) en Angelique Kerber (16). De nummer 73 van de wereld was in de halve finales ook nog eens te sterk voor Aryna Sabalenka (2): 7-6 (3), 4-6, 6-4.

Leylah Fernandez juicht in New York na het bereiken van de US Open-finale - AFP

Fernandez keek in een vloek en een zucht tegen een 3-0 achterstand aan in haar halve finale tegen Sabalenka, maar ze knokte zich terug en won in de tiebreak na een 2-0 achterstand zes van de zeven punten. "Zij hoefde daar niets voor te doen, ik vernietigde mezelf met alleen maar fouten", aldus Sabalenka na afloop. De Wit-Russische tennisster, die ook op Wimbledon in de halve finales stond, leek het tij te keren, ze maakte in de derde set een break achterstand ongedaan, maar reeg op 4-5 met twee dubbele fouten en een gemiste forehand opnieuw de missers aaneen. "Dat noemen ze druk", vertelde Sabalenka. Met haar fineplaats treedt Fernandez in de voetsporen van landgenote Bianca Andreescu, die in 2019 de finale haalde (en die ook won). Williams en Hingis De laatste finale tussen twee tieners op een grandslamtoernooi was die tussen de 17-jarige Serena Williams en 18-jarige Martina Hingisop de US Open van 1999.

The last time we had an all-teenage women's singles final?@serenawilliams 🆚 @mhingis in 1999 pic.twitter.com/xKqlowyqcR — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2021