Internationaal congres: geen nieuwe gaswinning onder Waddenzee

Het internationale congres voor natuurbehoud roept Nederland op om af te zien van nieuwe gaswinning in de Waddenzee. Op het IUCN World Congress in Marseille haalde een oproep van onder meer de Waddenvereniging om niet te starten met nieuwe gaswinning in het natuurgebied een grote meerderheid.

"Dit betekent dat regeringen en natuurbeschermers van over de hele wereld de Nederlandse regering oproepen om het gas onder de Waddenzee te laten zitten", zegt de Waddenvereniging. Volgens de vereniging gebeurde het niet eerder dat overheden vanuit de hele wereld Nederland op deze manier aanspraken op de gaswinning uit de Waddenzee.

Het congres van de IUCN begon op 3 september en duurt nog tot en met vandaag. De organisatie telt ruim 1400 leden, waaronder overheden en natuur- en milieubeschermingsorganisaties. De oproep van de Waddenvereniging kreeg eerder al steun van 23 natuurbeschermingsorganisaties uit Europese en Afrikaanse landen.

Uniek werelderfgoed

"Omdat het waddengebied van belang is voor vogels en mensen uit de hele wereld hebben we deze motie ingediend", zegt Frank Petersen van de Waddenvereniging. "Dit is een uniek UNESCO-werelderfgoed en beschermd natuurgebied dat van groot belang is voor bijvoorbeeld vogels die van Siberië naar Afrika vliegen."

Volgens hem heeft de nieuwe gaswinning effect op zowel klimaatverandering als op de unieke natuur van de Waddenzee.

"Als wadplaten verdwijnen zal voedsel voor trekvogels verdwijnen en zo verdwijnen deze vogels ook weer uit Afrikaanse landen langs de Atlantische Oceaan. Zo merk je dat het besluit van één Nederlandse minister al het goede werk van vele natuurbeschermers over de hele wereld kan frustreren", aldus Petersen.

Hij doelt daarmee op demissionair minister Stef Blok (EZK). Eind augustus bleek dat zijn ministerie voorstander is van gasboringen bij Ternaard. De VVD-bewindsman brengt volgens de Leeuwarder Courant maandag een bezoek aan Ternaard. Hij gaat daar in gesprek met inwoners en bestuurders over de gaswinning. In Friesland is verontwaardigd gereageerd op de plannen.

Op dit kaartje zie je waar de Ternaard-gasbel ligt en wat de voorlopige plannen zijn: