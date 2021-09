Onderzoekers TU Eindhoven krijgen Ig Nobelprijs voor 'botsonderzoek'

Wetenschappers van de Technische Universiteit Eindhoven hebben de Ig Nobelprijs gekregen voor een onderzoek naar het gedrag van voetgangers in mensenmassa's. De twee onderzoekers ontdekten dat mensen gemiddeld minimaal 75 centimeter afstand van elkaar houden om botsingen te voorkomen.

De Ig Nobelprijzen zijn bedoeld voor onderzoek dat je eerst laat lachen en daarna laat nadenken. Ze worden altijd vlak voor de bekendmaking van de echte Nobelprijzen uitgereikt. Het gaat om echte onderzoeken die gepubliceerd moeten zijn in een erkend wetenschappelijk tijdschrift.

Het onderzoek werd eind 2018 al gepubliceerd, maar de twee kregen de prijs gisteren uitgereikt. Hoogleraar Federico Toschi en universitair onderzoeker Alessandro Corbetta analyseerden voor hun onderzoek de bewegingen van 5 miljoen mensen in het treinstation van Eindhoven. Ze observeerden de voetgangers met vier sensoren onder de perrons van het station.

80 mensen botsten

Volgens de onderzoekers zijn mensen "constant bezig met het vermijden van botsingen met tegenliggers door hun looppad vooraf te veranderen als een aanvaring dreigt". Zo'n 18.000 mensen waren op elkaar gebotst als ze hun looppad niet hadden aangepast.

Uiteindelijk liepen slechts 80 voetgangers tegen elkaar aan. "De overige voetgangers pasten hun looppad aan, tot ze op zijn minst 140 centimeter van elkaar verwijderd waren en wisten daarmee een botsing te voorkomen", zegt Corbetta.

Veiliger maken van locaties

Uit het onderzoek kwam nog meer naar voren. "Zo zien we dat ongeveer 1 persoon per 1000 mensen omkeerde en aan dezelfde kant de tunnel verliet. Ook als deze persoon alleen was en onafhankelijk van de motivatie", zegt Toschi. De onderzoekers hopen met de resultaten ervan plekken waar veel voetgangers samenkomen veiliger en efficiënter te maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om musea en festivals.

Opvallend genoeg wonnen ook Japanse onderzoekers een Ig Nobelprijs, maar dan voor een onderzoek naar waarom voetgangers soms juist wel botsen.