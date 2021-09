Biden: vaccinatieplicht voor alle ambtenaren van federale overheid

De Amerikaanse president Biden heeft een vaccinatieplicht aangekondigd voor alle medewerkers van de federale overheid. Bovendien moet personeel van bedrijven die meer dan honderd mensen in dienst hebben zich ook verplicht laten vaccineren, of wekelijks laten testen. Ook de 17 miljoen medewerkers van zorginstellingen die deelnemen aan de zogeheten Medicare- en Medicaid-programma's moeten zich laten inenten: voor hen is testen geen optie.

De nieuwe maatregelen hebben betrekking op meer dan honderd miljoen Amerikanen. Personeel van de federale overheid krijgt 75 dagen de tijd om zich te laten vaccineren, anders dreigt in het uiterste geval ontslag. Alleen bij hoge uitzondering hoeven mensen zich niet te laten inenten.

In een toespraak richtte Biden zich op de ongeveer 80 miljoen Amerikanen die zich de afgelopen maanden nog niet hebben laten vaccineren. "We zijn geduldig geweest, maar ons geduld raakt op", zei Biden vanuit het Witte Huis. De ongevaccineerde minderheid kan volgens hem "veel schade aanrichten" en "blokkeert de volksgezondheid". Volgens hem zijn de meeste Amerikanen gefrustreerd door dat hoge aantal ongevaccineerden.

140.000 besmettingen per dag

Meer dan 208 miljoen Amerikanen hebben inmiddels minstens één coronaprik gekregen. De laatste weken neemt het aantal nieuwe besmettingen weer hard toe. Gemiddeld worden per dag nu 140.000 nieuwe besmettingen vastgesteld, en worden er zo'n 1000 coronasterfgevallen geregistreerd. Veruit de meeste besmettingen en ziekenhuisopnames worden geregistreerd bij mensen die niet zijn ingeënt. "We zitten in een moeilijke fase en het kan een tijdje duren", zei Biden daarover.

De nieuwe maatregelen zijn onderdeel van een nieuw actieplan van de regering om uitbraken van het coronavirus te stoppen. Zo wordt de productie van coronatesten opgevoerd en gaan grote supermarktketens de testen tegen of onder de kostprijs verkopen. Ook roept Biden grote evenementenhallen op om een vaccinatie- of testbewijs te eisen van bezoekers te vragen.

De Amerikaanse president heeft ook aangekondigd dat hij later deze maand met plannen komt om het coronavirus ook elders in de wereld te bestrijden. Bovendien zijn er ook nog andere maatregelen aangekondigd. Zo worden de boetes voor het niet dragen van een mondkapje in het ov en een vliegtuig verdubbeld. Wie voor het eerst geen mondkapje draagt waar dat wel moet, moet tussen de 500 en 1000 dollar betalen. Daarna loopt dat op tot maximaal 3000 dollar.

Stevige kritiek van Republikeinen

De nieuwe maatregelen van Biden kunnen rekenen op stevige kritiek van onder meer de Republikeinen. Het Republikeins Nationaal Comité overweegt de regering aan te klagen vanwege de nieuwe maatregelen. Volgens Cathy McMorris Rodges, een parlementariër in het Huis van Afgevaardigden, ondermijnt Biden het vertrouwen dat de vaccins veilig en effectief zijn. "Hij gebruikt angst, controle en mandaten", zei ze.

Een andere parlementariër, Dan Bishop, zei dat "zaken die ongrondwettelijk zijn het in de rechtbank geen stand zullen houden". De Republikeinen zijn verdeeld over de coronamaatregelen. Sommige parlementsleden promoten vaccinaties, terwijl anderen vaccins en onder meer mondkapjes zien als inbreuk op de persoonlijke vrijheden.

De Republikeinse Senaatsleider Mitch McConnell heeft Amerikanen opgeroepen zich vooral wel te laten vaccineren. In toespraken wees hij er geregeld op dat hij in zijn jeugd polio heeft overleefd, een ziekte die vrijwel is verdwenen dankzij de inzet van vaccins.