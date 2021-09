Bliksem slaat in bij voetbalclub in Enschede, voetballer moet naar ziekenhuis

Een speler van het eerste elftal van voetbalclub FC Aramea uit Enschede is tijdens een training door de bliksem geraakt. Dat zegt een bestuurslid van de club, Benjamin Savci, tegen persbureau ANP na berichtgeving in verschillende lokale media. Het slachtoffer was volgens hem de hele tijd aanspreekbaar, maar hij is toch voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

"Hij zei eerst dat hij zijn benen niet meer voelde. Maar even later toch wel", zegt Savci. Niet duidelijk is of de speler in het ziekenhuis moet blijven. "Ik heb wel zijn broer gesproken, die zegt dat het goed gaat. Ook heb ik de familie hulp aangeboden."

De bliksem sloeg rond 20.30 uur in een lichtmast, weet RTV Oost. Dat gebeurde op het sportcomplex van voetbalclub Victoria '28. Op het moment van de inslag waren meerdere teams aan het trainen en veel mensen op het complex hebben de inslag gevoeld.

Door de blikseminslag viel de stroom uit, maar Savci zegt tegen het ANP dat de verlichting weer werkte na het omzetten van de aardlekschakelaar.