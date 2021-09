Bliksem slaat in bij voetbalclub in Enschede

Bij een voetbalclub in Enschede is de bliksem ingeslagen. Daarbij is volgens getuigen mogelijk een man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd, melden getuigen aan RTV Oost.

Volgens de omroep is de bliksem ingeslagen in een lichtmast bij het sportcomplex van voetbalclub Victoria '28. Op het moment van de inslag waren meerdere teams aan het trainen.

"De man die naar het ziekenhuis is gebracht, is aanspreekbaar", zegt een getuige tegen de regionale omroep. "Andere mensen hebben last van hun spieren, hoofdpijn en tintelingen in hun benen. Je voelde het direct toen de bliksem insloeg."

Meerdere ambulances zijn bij de club aan de Geesinkweg, ook de brandweer is opgeroepen om te helpen. De politie is er ook, maar kan vooralsnog niets zeggen.