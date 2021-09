Nieuwe vrachtwagens van Defensie enkele centimeters te hoog, mogen weg niet op

Het ministerie van Defensie mag met pas gekochte vrachtwagens niet de weg op. Ze blijken enkele centimeters hoger te zijn dan de wettelijke toegestane vier meter. Het gaat om vrachtwagen van het type Scania Gryphus, in combinatie met een speciale container.

Demissionair minister Bijleveld schrijft aan de Tweede Kamer dat ze ontheffing heeft gevraagd zodat de wagens alsnog kunnen rijden voor "bepaalde tijd en specifieke routes in Nederland", zo schrijft ze. Tot die tijd moeten de vrachtwagens stil blijven staan.

Oplossen

Eerder had Bijleveld gezegd dat de trucks met container minder dan vier meter hoog waren en voldeden aan de eisen van de Wegenverkeerswet. Nu dat niet zo blijkt te zijn, gaat de leverancier het probleem oplossen, schrijft de minister.

In totaal heeft Defensie 1600 van dergelijke wagens met containers besteld. Ze vervangen de huidige vrachtwagens, die meer dan dertig jaar oud zijn. Het is uit de brief niet op te maken of alle bestelde vrachtwagens al geleverd zijn en dus bij Defensie stil staan.