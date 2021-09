Champions League-droom voetbalsters FC Twente spat uiteen bij Benfica - NOS

De vrouwen van FC Twente zijn er niet in geslaagd beslag te leggen op een plaats in het hoofdtoernooi van de Champions League. Na de 1-1 in de heenwedstrijd tegen de Portugese kampioen Benfica gingen de Tukkers in Lissabon met 4-0 onderuit in de tweede kwalificatieronde. Twente kwam in de eerste helft niet tot kansen en zag Benfica op slag van rust de score openen. Cloé Lacasse schoot binnen. In de tweede helft was het snel definitief gedaan voor Twente, waar Bente Jansen inviel voor Anna-Lena Stolze.

Cloé Lacasse - Pro Shots

Twee minuten na rust troefde Lacasse Twente-verdedigster Caitlin Dijkstra, voor het eerst opgeroepen voor Oranje, af en zette voor op Nycole Raysla, die vogelvrij kon inschieten. Drie minuten later diende Lacasse op aangeven van Raysla de genadeklap toe.

In de 72ste minuut zorgde Lacasse ook voor de 4-0. Na een snelle counter zette de snelle invalster Valéria Silva voor en passeerde Lacasse keepster Daphne van Domselaar voor de derde keer. Een eretreffer van Twente zat er niet meer in en de paal, na een inzet van Benfica-invalster Marta Cintra, voorkwam een vijfde tegengoal. Sportieve en financiële klap Twente moest door de nederlaag niet alleen een sportieve teleurstelling slikken, maar de club uit Enschede loopt ook financieel het nodige mis. Dit jaar is alleen de startpremie voor deelname aan de groepsfase al 400.000 euro.

Vreugde bij Benfica met Lacasse (boven) als middelpunt - NOS

"Het was heel stil in de kleedkamer", zei aanvoerster Renate Jansen in NOS Langs de Lijn En Omstreken. "We balen enorm dat ons avontuur hier ophoudt. Als je met 4-0 verliest, heb je ook niks te zoeken in de groepsfase. Als je alles geeft, kan je jezelf en het team niks verwijten. We moeten het accepteren en doorgaan." Luister hieronder naar het gesprek met Renate Jansen.

De uitschakeling betekent dat Nederland geen clubs heeft in het hoofdtoernooi van de Champions League. PSV werd in de eerste voorronde al uitgeschakeld door Arsenal (3-1). Miedema in club van 100 bij Arsenal Datzelfde Arsenal plaatste zich donderdag dankzij Vivianne Miedema wel voor het hoofdtoernooi. De spits maakte in twaalf minuten drie goals tegen Slavia Praag (0-4) en kwam daarmee op 100 goals in 110 wedstrijden voor de Gunners. In Londen had Arsenal al met 3-0 gewonnen.